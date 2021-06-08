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    Матуся-рекордсменка: у ПАР жінка народила одразу десятьох дітей

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    37-річна Госіаме Тамара Сітхоле народила на дві дитини більше, ніж виявили лікарі під час вагітності - Матуся-рекордсменка: у ПАР жінка народила одразу десятьох дітей
    37-річна Госіаме Тамара Сітхоле народила на дві дитини більше, ніж виявили лікарі під час вагітності
    Фото: Thobile Mathonsi/African News Agency

    Сітхоле, у якої вже є шестирічні близнюки, завагітніла природнім шляхом, без застосування репродуктивних технологій

    У ПАР жінка народила відразу десятеро дітлахів, таким чином побивши світовий рекорд, встановлений минулого місяця іншою матір'ю – Халім Сіссе з Малі, яка народила дев’ятеро малюків. Про це повідомляє видання IOL.

    Як зазначається, 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле народила на дві дитини більше, ніж виявили лікарі під час вагітності.

    За словами її чоловіка, жінка народила семеро хлопчиків та трьох дівчаток за допомогою кесаревого розтину.

    Як повідомляли раніше місцеві ЗМІ, Сітхоле, у якої вже є шестирічні близнюки, завагітніла природнім шляхом, без застосування репродуктивних технологій.

    Нагадаємо, у Києві поліцейські столичного метрополітену надали допомогу жінці, яка народила у підземному переході на станції метро «Лісова».

    Як повідомлялося, у жінки почались пологи у підземному переході. На крики породіллі одразу відреагували поліцейські, які несли службу неподалік, працівниця метрополітену та перехожі. До приїзду лікарів поліцейські та небайдужа громадянка постійно перебували біля молодої мами та слідкували за її станом та новонародженим.

    Теги: рекорд Африка жінка пологи
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    Матуся-рекордсменка: у ПАР жінка народила одразу десятьох дітей