  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Психіка не витримує. Жителька Черкащини надивилася новин і сховалася в колодязь

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пенсіонерка прихопила речі, продукти і сховалася в 20-метровому колодязі - Психіка не витримує. Жителька Черкащини надивилася новин і сховалася в колодязь
    Пенсіонерка прихопила речі, продукти і сховалася в 20-метровому колодязі
    Фото: ДСНС

    Жінка подивилась теленовини та вирішила, що готується збройний напад на Україну

    Мешканка села Вознесенське Золотоніського району Черкаської області після телевізійного випуску новин сховалася в колодязі. Там вона провела більше доби, пише місцеве видання Золотоноша City.

    Прибулі рятувальники виявили 62-річну жінку в 20-метровому колодязі живою та при свідомості. Була викликана карета швидкої допомоги.

    З'ясувалося, що жінка подивилася випуск новин по телевізору і вирішила, що готується військовий напад, тому вирішила сховатися в колодязі. Селянка взяла з собою речі, подушку, продукти.

    Рятувальники дістали пенсіонерку і передали її медикам.

    За інформацією медиків, після такого падіння жінка легко відбулася. У неї виявили перелом лівого бедра та правої гомілки. З цими травмами пенсіонерку транспортували до Золотоніської багатопрофільної лікарні.

    Зазначимо, що у квітні на Полтавщині жінка загинула, впавши у колодязь.

    Раніше, у березні, на Хмельниччині матір стрибнула за дитиною, яка впала в глибокий колодязь. Обоє вижили.

    Читайте також:

    Теги: пенсіонери телебачення рятувальники Черкащина хвороби жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Психіка не витримує. Жителька Черкащини надивилася новин і сховалася в колодязь