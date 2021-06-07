Психіка не витримує. Жителька Черкащини надивилася новин і сховалася в колодязь

Пенсіонерка прихопила речі, продукти і сховалася в 20-метровому колодязі

Жінка подивилась теленовини та вирішила, що готується збройний напад на Україну

Мешканка села Вознесенське Золотоніського району Черкаської області після телевізійного випуску новин сховалася в колодязі. Там вона провела більше доби, пише місцеве видання Золотоноша City.

Прибулі рятувальники виявили 62-річну жінку в 20-метровому колодязі живою та при свідомості. Була викликана карета швидкої допомоги.

З'ясувалося, що жінка подивилася випуск новин по телевізору і вирішила, що готується військовий напад, тому вирішила сховатися в колодязі. Селянка взяла з собою речі, подушку, продукти.

Рятувальники дістали пенсіонерку і передали її медикам.

За інформацією медиків, після такого падіння жінка легко відбулася. У неї виявили перелом лівого бедра та правої гомілки. З цими травмами пенсіонерку транспортували до Золотоніської багатопрофільної лікарні.

Зазначимо, що у квітні на Полтавщині жінка загинула, впавши у колодязь.

Раніше, у березні, на Хмельниччині матір стрибнула за дитиною, яка впала в глибокий колодязь. Обоє вижили.

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