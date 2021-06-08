Досягнення українського гирьовика внесено до Книги рекордів Гіннеса (фото)

Також світовий рекордсмен продемонстрував своє нове досягнення – жонглювання палаючою гирею всліпу

Досягнення українця Владислава Ярового із Запоріжжя внесено до світової Книги Рекордів Гіннеса. Він встановив рекорд «Максимальна тривалість жонглювання гирею 40 кг із зав’язаними очима». Про це написала керівниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці в мережі Facebook.

Також світовий рекордсмен продемонстрував своє нове досягнення – жонглювання палаючою гирею всліпу.

Силовим жонглюванням Владислав Яровий захопився з 2012 року. У 2018 році йому вдалося за 1 хвилину 14 секунд підняти 34-кілограмову гирю та зробити 40 подвійних обертів із закритими очима.

Також спортсмен із заплющеними очима піднімав 50-кілограмову гирю і виконував 16 безперервних обертів.

Нагадаємо, український спортсмен, 19-літній Богдан Гоза з Жидачева, встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів в Узбекистані. У ривку спортсмену вдалося підняти 189 кг . Саме цей показний тепер є світовим рекордом серед юніорів. І він приніс золоту медаль Богдану Гозі.

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