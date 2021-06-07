Пішки з Києва до Уельсу. Британка пройшла Європою вісім тисяч кілометрів

Жінка стартувала три роки тому і зносила сім чи вісім пар взуття

Британка Урсула Мартін завершила свою пішу подорож у понад 8 тисяч кілометрів через всю Європу. Вона стартувала з Києва майже три роки тому і 6 червня 2021-го дісталася свого місця призначення – міста Ланідлос в Уельсі. Про це пише BBC, а про свою пригоду жінка розповідала у спільноті One Woman Walks у Facebook.

Похід вона здійснила, щоб підвищити обізнаність про рак яєчників, який їй діагностували 10 років тому. Коли жінці поставили діагноз, вона якраз поверталася до Великої Британії після сплаву на байдарках по Дунаю у Німеччині та Румунії.

«Я опинилася у Болгарії, збираючись повернутися до Великої Британії, і у мене діагностували рак яєчників. Я не була готова здійснити велику важку подорож, тому я прогулялася на 5600 кілометрів по Уельсу. Ця подорож була в значною мірою для підвищення обізнаності щодо симптомів раку яєчників», – розповідає Мартін.

Долає, що потім вона поставила собі питанням: «Де я є і що я роблю?». А далі вирішила прогулятися через усю Європу.

«Я просто хотіла закінчити те, що почала», – каже жінка.

Карта маршруту Урсули Мартін Фото: One Woman Walks

Мартін вирішила почати з України, яку вона описує як «Європа плюс один», оскільки вона розташована на краю континенту. Через пандемію у мандрівниці виникали проблеми, оскільки у всіх країнах ввели режим самоізоляції. Перший великий локдаун Мартін пересиділа на півдні Франції.

«Потім я просто йшла туди, куди могла, а потім знову зупинялася, якщо в країні, в якій я перебувала, вводили новий карантин, так що це була просто гра в кішки-мишки», – розповідає Мартін.

Загалом у 2020 році жінці довелось пробути на карантині шість місяців. Каже, що без цього завершила б свою подорож ще наприкінці 2020-го.

Британка Урсула Мартін, яка перетнула пішки усю Європу Фото: One Woman Walks

Своє повернення додому описала як «неймовірне».

«Це була пригода для зростання, зростання сили і духу. Я знаю себе набагато краще. Це було чудово», – каже Мартін.

Але додає, що перші дні після повернення щоранку після пробудження починає думати, куди їй іти далі, але потім розуміє, що вже завершила подорож.

Жінка каже, що під час мандрівки зносила 7 або 8 пар взуття.

Між іншим, як показує опитування, третина українців взагалі не займається спортом.