Майк Помпео виключив воєнну операцію США проти Ірану



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Державний секретар США Майк Помпео

Вашингтон не дає гарантій, що нові санкції не зачеплять громадян Ірану

Державний секретар США Майк Помпео в рамках спілкування із представниками ірансько-американської спільноти виключив можливість застосування військової сили проти Тегерана для зміни режиму. Така теза була озвучена у відповідь на питання що буде робити Вашингтон у разі, якщо зміна режиму не буде відбуватися із середини. Про це пише американське видання AXIOS.

Помпео наголосив, що адміністрація Дональда Трампа обережно ставиться до використання термінології щодо зміни режиму. Окремо очільник американського зовнішньополітичного відомства відмовився від прямої відповіді на питання щодо можливості організації Вашингтоном державного перевороту.

Майк Помпео в спілкуванні із 15 представниками ірансько-американської спільноти заявив про те, що адміністрація Дональда Трампа по іншому себе б вела щодо протестного Зеленого руху 2009 року чим це зробила адміністрація Барака Обами.

Окремо глава Державного департаменту виключив можливість наявності поміркованих сил серед представників нинішнього режиму і не зміг надати жодних гарантій, що нові американські санкції не вдарять по громадянах Ірану.