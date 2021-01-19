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    Майже 50% безробітних українців мають диплом про вищу освіту, – Держслужба зайнятості

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    Нині в Україні 459 тисяч безробітних - Майже 50% безробітних українців мають диплом про вищу освіту, – Держслужба зайнятості
    Нині в Україні 459 тисяч безробітних
    Фото з відкритих джерел

    За віковими групами переважають безробітні 45-55 років – 40%, молодь до 35 років – 30%, українців віком від 35 до 44 років – 29%

    В Україні станом на 1 січня 2021 року 459 тисяч безробітних. Серед яких майже 50% мають диплом про вищу освіту. Про це повідомляє пресцентр Державної служби зайнятості.

    Серед безробітних жінки становлять 56%, чоловіки – 44%. Університетський диплом мають 49% шукачів роботи, 34% – закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% – загальноосвітню школу. 

    За даними Держслужби зайнятості, серед шукачів роботи є громадяни, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні:

    • клієнти, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років – 32,4 тисячі;
    • громадяни з інвалідністю – 22,7 тисячі;
    • демобілізовані військові – 9,2 тисячі;
    • випускники навчальних закладів, які вперше шукають роботу – 5,9 тисячі;
    • внутрішньо переміщені особи – 4,4 тисячі.

    Також, до втрати роботи 21% безробітних працювали у сільському, лісовому та рибному господарстві; 18% – у сфері торгівлі; 15% – переробній промисловості, 12% – у держуправлінні, обороні та соцстрахуванні.

    «Протягом 2020 року роботу за сприяння служби знайшли 606 тисяч українців. З них зареєстрованих безробітних – 385 тис. осіб., а ще 221,0 тис. було працевлаштовано оперативно ще до набуття офіційного статусу», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, у державній службі зайнятості додають, що беззаперечним лідером у працевлаштуванні за видом економічної діяльності було сільське господарство – 28% від усіх працевлаштованих, далі переробна промисловість – 16% та 15% – торгівля.

    «Цифри переконливо доводять, що робота, попри карантинні обмеження є», – підкреслили у пресцентрі.

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    Теги: торгівля промисловість безробіття робота молодь
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