Стало відомо, скільки в Україні зареєстровано безробітних громадян

Через центри зайнятості у 2020 році працевлаштувалися 600 тисяч людей

Через центри зайнятості у 2020 році працевлаштувалися 600 тисяч людей

Наразі на біржі праці зареєстровані 455 тисяч безробітних українців

В Україні станом на 29 грудня офіційно зареєстровано 455 тисяч безробітних. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час пресконференції.

За словами міністра, їм «вдалося зберегти стабільну ситуацію на ринку праці».

«Тобто рівень безробіття хоч і зріс, у порівнянні з початком року, але залишився контрольованим, у межах прогнозованих цифр. На цей момент в Україні є 455 тисяч людей, які зареєструвалися зараз на ринку праці. У грудні традиційно високі цифри, бо у нас є сезонні робітники, які працюють на літніх роботах і традиційно реєструються на ринку праці. У вересні-жовтні у нас цифри падали до 340 тисяч людей», – сказав Петрашко.

Також, у Мінекономіки розповіли про заходи для збереження робочих місць в умовах карантину.

«Загальна допомога по безробіттю, яка була виплачена у 2020 році, склала 15,8 млрд грн. Важливим фактором стабілізації на ринку праці було також збереження робочих місць. Особливо, коли підприємства закривалися і змушені були відправляти людей у вимушений простій. Це була допомога по так званому тимчасовому безробіттю, сума компенсації по якій склала 2,8 млрд грн. Загальна кількість людей, які змогли скористатися цією програмою, становить 400 тисяч осіб», – розповів міністр.

Петрашко зазначив, що уряд максимально спростив реєстрацію по безробіттю та отримання допомоги, додаючи, що через центри зайнятості у 2020 році працевлаштована 600 тисяч людей.

Нагадаємо, що в Україні безробітних стало майже на 60% більше, ніж торік.

Крім того, із 1 грудня зросла максимальна допомога для безробітних.