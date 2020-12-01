Із 1 грудня зросла максимальна допомога для безробітних

Сума допомоги збільшиться на 292 гривні

Із 1 грудня 2020 року підвищується прожитковий мінімум в Україні. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю.

Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2020 рік.

Максимальна допомога по безробіттю зросте пропорційно збільшенню мінімуму. Його розмір становить чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб (з 1 грудня - 2270 гривень). Таким чином, сума збільшиться з 8788 гривень до 9080 гривень.

Що стосується розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишиться без змін. На період карантину Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 до 1000 гривень. Мінімальну допомогу отримують ті, хто працював протягом останнього року менше 6 місяців.

До слова, із 1 грудня в Україні зростає розмір соціальних виплат. Тобто, підвищується прожитковий мінімум, у зв'язку з цим зростуть соціальні та трудові виплати, серед яких мінімальна пенсія, аліменти та максимальна допомога з безробіття

Також українцям перерахували пенсії. Підвищення мінімуму насамперед позначиться на пенсіонерах із мінімальною пенсією, яка збільшиться від 1712 грн до 1769 грн.

До слова, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.







