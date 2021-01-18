Безробіття росте: в Україні на одну вакансію претендують 11 осіб

Протягом 2020 року було працевлаштовано 606 тисяч українців

Дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили залишається суттєвим

В Україні станом на 16 січня кількість зареєстрованих безробітних становить 477 тисяч осіб, а кількість запропонованих вакансій – всього 43 тисячі.

За даними Державної служби зайнятості, таким чином дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили залишається суттєвим.

Водночас протягом 2020 року було працевлаштовано 606 тисяч українців. За видами економічної діяльності найбільше громадян були працевлаштовані в сільському господарстві (28%), переробній промисловості (16%) та у сфері торгівлі (15%).

До громадських та інших робіт тимчасового характеру торік було залучено 100 тис. громадян. Це благоустрій територій, впорядкування місць поховань, супровід людей із інвалідністю, відбудова історичних пам’яток тощо.

Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, становила 169 тис. осіб. Кількість вакансій у базі даних держслужби зайнятості протягом року – 829,7 тис.

На веб-сайті служби зайнятості створено 351 тис. електронних кабінетів роботодавців, завдяки яким значно прискорюється процес пошуку кандидатів на посаду, а також існує можливість подачі звітності до центрів зайнятості.

Наразі найбільше пропозицій роботи налічується на підприємствах переробної промисловості – 18%, оптової та роздрібної торгівлі - 14%, транспорті – 11%.

У професійному розрізі найбільше пропозицій з працевлаштування подано для:

22% - кваліфіковані працівники з інструментом (швачка, електромонтер, електрогазозварник, слюсар-ремонтник, муляр, маляр, монтер колії);

15% - робітники з обслуговування, експлуатації устаткування машин (водій тролейбуса, трамвая, оператор заправних станцій, тракторист);

15% - професіоналів (провізор, спеціаліст держслужби, учитель, вихователь)

12% - працівники сфери торгівлі та послуг (продавець, кухар, охоронник, поліцейський).

Середня заробітна плата у вакансіях, поданих до служби зайнятості роботодавцями, становить 7 592 грн. Однак є пропозиції роботи зі значно вищим рівнем оплати праці (авіаційний транспорт, ІТ, фінансова та страхова діяльність, сфера телекомунікацій).

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