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    Майже 50% українців підтверджують свою приналежність до ПЦУ - соцопитування

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    Майже 50% українців підтверджують свою приналежність до ПЦУ - соцопитування

    54,2% українців, незалежно від їхньої конфесійної приналежності, позитивно ставляться до створення Православної Церкви України й надання їй Томосу

    Помісна українська православна церква — найбільша церква нашої країни. Майже 50% українців підтверджують свою приналежність до ПЦУ. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження, яке в травні провів Київський міжнародний інститут соціології.

    54,2% українців, незалежно від їхньої конфесійної приналежності, позитивно ставляться до створення Православної Церкви України й надання їй Томосу.

    Майже 65% населення України переконані, що відмовлятися від Томосу про автокефалію ПЦУ не можна і що нинішніх умов для розвитку незалежної Української Церкви цілком достатньо.

    При цьому, не готові відмовлятися від Томосу 77,6% вірян ПЦУ, 40,6% вірян Московського Патріархату, 39,9% «просто православних віруючих», 73% греко-католиків та 39,4% атеїстів.

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    Майже 50% українців підтверджують свою приналежність до ПЦУ - соцопитування
    Майже 50% українців підтверджують свою приналежність до ПЦУ - соцопитування
    Майже 50% українців підтверджують свою приналежність до ПЦУ - соцопитування
    Майже 50% українців підтверджують свою приналежність до ПЦУ - соцопитування
    Майже 50% українців підтверджують свою приналежність до ПЦУ - соцопитування

    «Ми радіємо, що Українська православна церква і Томос об’єднують наших співвітчизників різних переконань в їхньому позитивному ставленні до отримання автокефалії та схваленні нашого шляху подальшої розбудови ПЦУ. Запрошуємо творити спільну українську історію разом», йдеться у повідомленні Помісної церкви.

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