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    Майже всі котельні в Чернівцях зупинили через потепління

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    Майже всі котельні в Чернівцях зупинили через потепління

    Синоптики прогнозують у Чернівцях температуру повітря вдень від 9 до 16 градусів тепла

    У Чернівцях через підвищення температури до 10 градусів тепла зупинили роботу майже всіх котелень міста. Про це в понеділок, 4 березня, повідомляє прес-служба мерії. 

    «Як повідомили в КП «Чернівцітеплокомуненерго», у зв'язку з підняттям температури зовнішнього повітря (вище за 10 С) з 11:00 здійснена зупинка всіх котелень, окрім Дитячої лікарні (Буковинська, 4); Будинку дитини (Щербанюк, 2) Пологового будинку (Гребінки, 16-а) ДНЗ 36 (Г. Артемовського, 36)», - йдеться в повідомленні. 

    Як відомо, найближчого тижня синоптики прогнозують у Чернівцях температуру повітря вдень від 9 до 16 градусів тепла. Вночі стовпчики термометра можуть опускатися до 0 градусів.

    Зазначимо, що наприкінці лютого «Нафтогаз» підписав договір про постачання газу в Смілу. Раніше повідомлялося, що місто Сміла Черкаської області з 1 березня знову опиниться без газопостачання.

    Також Кабмін знизив норми споживання газу для населення.

    Крім того, на кінець лютого борги за житлово-комунальні послуги збільшилися до 56 млрд грн.

     

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