Кабмін знизив норми споживання газу для населення



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Це вже друга зміна норм споживання за останній місяць

За новими правилами нормою на одну людину при наявності газової плити і відсутності лічильника є 3,28 кубічних метри в місяць

Кабінет Міністрів в черговий раз змінив норми споживання природного газу для населення. Як пише UBR в четвер, 28 лютого, саме рішення було прийнято без попереднього анонсу і навіть не було включено до порядку вчорашнього засідання Кабміну.

Як випливає із затвердженого документа, за наявності газової плити і відсутності лічильника в домогосподарстві нормою для людини відтепер є 3,28 куб. м у місяць замість діючої норми в 3,29 куб. м на людину.

Видання відзначає, що за словами учасників ринку, суто косметична зміна має виключно технічний характер, щоб обійти рішення Окружного адміністративного суду Києва, який призупинив дію норми в 3,29 куб м.

«Це вже друга зміна норм споживання за останній місяць. Кабінет Міністрів в черговий раз порушив процедури узгодження регуляторних актів. Оприлюднення нової постанови за нормами споживання газу для споживачів без лічильників менш, ніж через місяць після оприлюднення попередньої постанови дискредитує державне регулювання взагалі. Воно має на меті просто обійти судове рішення», - розповів співрозмовник видання.

Відзначається, що ця технічна заміна, однак, змусить провести перерахунок платіжок, як мінімум, за лютий.

Нагадаємо, раніше Верховний суд скасував постанову №203 Кабміну з нормою 3,30 куб м на людину, після чого уряд прийняв нову постанову №63 вже з нормою 3,29 куб. м, щодо якої вже подав позов Кременчукгаз, у рамках якого вона була заблокована судом.

До слова, борги за житлово-комунальні послуги збільшилися до 56 млрд грн.