Держава купить респіратори вчетверо дешевше, ніж хотіло керівництво МОЗ



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МОЗ планував купувати респіратори по 100 гривень за штуку, тоді як держпідприємство закуповує за 27 гривень за штуку

Потенційна економія тільки на респіраторах для медиків може становити 73%

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» за виділені Міністерству охорони здоров’я кошти з Фонду з боротьби з Covid-19, хоче купувати респіратори не по 100 гривень, як планували у МОЗ, а по 27 гривень за штуку. Інформація про заплановану закупівлю з’явилась на сайті публічних закупівель Prozorro. Потенційна економія тільки на цьому виді захисту для медиків може становити 73%. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Згідно з оголошенням, держпідприємство закуповує за 1 млн 350 тис. гривень 50 тис. респіраторів класу не нижче FFP2, відповідно 27 гривень за штуку. Тоді як у документах, які були погоджені депутатами бюджетного комітету Верховної Ради, МОЗ планував купувати респіратори по 100 гривень за штуку.

Усього, за розрахунками міністерства, для захисту працівників медзакладів, що приймають хворих на коронавірус, на місяць необхідно закупити 1 мільйон 233 тисячі 810 респіраторів. Відповідно, витратити тільки на цей засіб захисту понад 123 млн гривень. Якщо ж ДП вдасться здійснити цю закупівлю в повному обсязі по оголошеній уже ним ціні у 27 гривень за штуку, то тільки на респіраторах зекономлять 90 мільйонів.

Нагадаємо, на захист медиків та обладнання для лікарень з Фонду боротьби з Covid-19 МОЗ виділили понад 3 млрд гривень. Журналісти Bihus.Info отримали копії документів, за підписом міністра Максима Степанова, в яких детально обґрунтовувалися заплановані витрати. Більша частина цін на позиції з переліку значно завищена. Різниця в ціні тільки захисних костюмів, яких МОЗ хоче купити майже 4,5 мільйони, в порівнянні з ціною, за якою такі ж за характеристиками костюми закуповують благодійники – понад мільярд гривень.

До речі, у держпідприємстві, через яке мають здійснюватися закупівлі Міністерства охорони здоров’я, зазначають, що не отримували жодного запиту щодо формування відповідного моніторингу цін і не знають звідки взялися показники МОЗ.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.