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    Першими пройдуть тестування медики, діти у спецлікарнях і донори – Порошенко показав нові швейцарські ІФА-тести

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    Петро Порошенко: на сьогоднішній день можна бути на 100% впевненим в результатах тестів - Першими пройдуть тестування медики, діти у спецлікарнях і донори – Порошенко показав нові швейцарські ІФА-тести
    Петро Порошенко: на сьогоднішній день можна бути на 100% впевненим в результатах тестів
    Фото: eurosolidarity.org

    Сьогодні тести вже розповсюджуються по всій Україні

    Високоякісні ІФА-тести для визначення наявності антитіл до Covid-19, які надійшли в Україну завдяки Фонду Порошенка та волонтерам, вже сьогодні відправляються у медичні заклади по Україні, в першу чергу у регіони, де зафіксована найбільша кількість інфікованих. Про це повідомив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Він також розповів, що тести вироблені швейцарською корпорацією La Roche, яка є одним зі світових лідерів у сфері біотехнологій. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

    «Тести поступили вчора. Це найсвіжіші. Всі ці реагенти не для продажу, вони розроблені компанією La Roche. Ми дуже скоротили час – вчора поступили найшвидшим способом експрес-доставки. Сьогодні зранку вони вже на складі», – розповів Петро Порошенко.

    Він наголосив, що дистриб’ютор чітко контролює умови зберігання.

    «На сьогоднішній день можна бути на 100% впевненим в результатах тестів. Якщо встановлені антитіла, то це означає, що ти перехворів, імунітет вже є», – зазначив Порошенко.

    За його словами, тестування та визначення потенційних донорів плазми крові для отримання імуноглобуліну допоможе здійснити дуже важливі кроки в Україні для того, щоб виробляти як вакцину, так і засоби лікування цієї страшної хвороби.

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    Першими пройдуть тестування медики, діти у спецлікарнях і донори – Порошенко показав нові швейцарські ІФА-тести
    Першими пройдуть тестування медики, діти у спецлікарнях і донори – Порошенко показав нові швейцарські ІФА-тести
    Першими пройдуть тестування медики, діти у спецлікарнях і донори – Порошенко показав нові швейцарські ІФА-тести
    Першими пройдуть тестування медики, діти у спецлікарнях і донори – Порошенко показав нові швейцарські ІФА-тести
    Першими пройдуть тестування медики, діти у спецлікарнях і донори – Порошенко показав нові швейцарські ІФА-тести
    Першими пройдуть тестування медики, діти у спецлікарнях і донори – Порошенко показав нові швейцарські ІФА-тести
    Першими пройдуть тестування медики, діти у спецлікарнях і донори – Порошенко показав нові швейцарські ІФА-тести
    Фото: eurosolidarity.org

    Петро Порошенко подякував керівництву швейцарської компанії La Roche: «Коли нам важко – вони поруч. І незважаючи на те, що ці системи тестування були розроблені кінцево лише в травні, перші партії були відвантажені в Німеччину і Україну. Хоча черга за ними стоїть з усього світу».

    Порошенко розповів, що переговори з керівництвом швейцарської компанії зайняли лише шість годин від моменту, коли була отримана згода і готовність відвантажити, до сплати. «Ми сказали, що заберемо все, що дасте, протягом 48 годин», – додав він.

    «Сьогодні вони розповсюджуються по всій Україні. Це необхідно як для лікування, так і для діагностики», – підкреслив п’ятий Президент України.

    «Перші, хто будуть отримувати – це медичні працівники, всі, хто контактують з групами ризику, пацієнти, яких лікарі будуть вважати за необхідне перевірити, тому що це теж захист лікарів. В нас станом на сьогоднішній ранок захворіли 4 500 лікарів. Я це знаю, але я не впевнений, що це знає ця влада. Щоденно у нас захворюють від 60 до 100 лікарів. Це означає, що ті заходи захисту, які зараз вжиті, неефективно працюють. Будуть визначені ще спеціальні групи – діти в спеціалізованих лікарнях, які мають специфічні хвороби, і донори, які дають кров, щоб ми швидко діагностували і зробили всі необхідні кроки. Тому в понеділок Марина їде в Охматдит і ми забезпечимо все, що вони попросили. Їде в спеціальні інклюзивні центри і в Броварську лікарню. Такі специфічні категорії громадян будуть забезпечені в першу чергу першою партією», – повідомив Петро Порошенко.

    П’ятий президент також зауважив, що ще 20 березня керівництво держави пообіцяло завезення в Україну мільйона тестів і ще протягом 48 годин Україні – 10 млн тестів.

    «Вже після того, як пройшло 2,5-3 місяці епідемії, зроблено всього лише 300 тис тестів. У нас виникло запитання: а де 10 млн тестів? Чому ми їх не робимо для українців?».

    «Або президента Зеленського ввели в оману і він вимушений був брехати, або їх розікрали, або знову перепродали за кордон. Або тести виявилися такими неякісними, достовірність була на рівні 20-30%, що просто лікарі відмовлялися їх застосовувати. Будь-який з цих варіантів є абсолютно неприйнятним», – сказав Петро Порошенко.

    «Фракція нашої політичної команди в парламенті ініціювала ухвалення закону, який зобов’язував негайно розширити тестування. Наголошую, що й зараз Україна займає останнє місце в Європі по кількості тестувань. Це означає, що у нас є ризик недостовірної статистики. Боротися з коронавірусом можна лише на першому дуже короткому етапі, а далі треба виявити, чи є збудник захворювань, заблокувати, і ми маємо не відгороджувати здорових людей, а там, де відбулося захворювання, тестами ми маємо чітко і точково визначити. А економіка країни має жити нормальним життям, тому що наслідки економічні будуть набагато страшніші наслідків епідеміологічних і медичних», – переконаний Петро Порошенко.

    Він наголосив, що з перших днів епідемії Фонд Порошенка зосередився на забезпеченні захисту для медиків і придбав 130 тисяч захисних костюмів найвищої якості. «Тоді, коли вони вивезли мільйони і мільйони масок захисних, ми завезли 2 млн масок, окуляри антивірусні, інше обладнання, завезли переносні цифрові рентген апарати для діагностики. Сьогодні ми вже перевищили цифру в 50 поставлених нових та відновлених апаратів ШВЛ», – додав Петро Порошенко.

    Лідер «Європейської Солідарності» також вкотре нагадав про негайну необхідність безумовного страхування всіх медпрацівників на випадок захворювання на коронавірус.

    «Всі лікарі мають бути застраховані і мають бути виплачені страхові компенсації. Абсолютно брутально обдуривши лікарів, представники монобільшості змінили мій закон, і лікарі позбавлені можливості, тому що їм сказали, що отримаєте гроші лише тоді, коли станете інвалідами. Від коронавірусу інвалідами не стають», – нагадав Петро Порошенко.

    «Нарешті вчора ми почули від Зеленського, що треба страхувати. Нам байдуже, хто буде ініціатором. Можете забути, хто вніс цей закон, але з понеділка ми будемо ставити пропозицію щодо повернення Верховної Ради до необхідності внесення змін до законодавства. І лікар, який захворів, який іде як на фронт, має відчувати турботу, захист і піклування держави, в тому числі і фінансову, а не цидулками, які ви зробили», – наголосив лідер «Європейської солідарності».

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22811
    • Хворіють
      13198
    • Одужали
      8934
    • Померли
      679


    У МОЗ також повідомили, що на сьогоднішній день чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

    Петро Порошенко Європейська солідарність діти гроші лікар Охматдит хвороби імунітет влада піклування коронавірус
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