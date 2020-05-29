Україна готується дозволити в’їзд іноземцям, але з дотриманням правил - Кулеба



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Дмитро Кулеба: українська сторона буде взаємодіяти з урядом Угорщини, щоб максимально спростити перетин кордону Фото: посол України в Угорщині

В країні відновлюють роботу прикордонні пункти пропуску

Уряд України готується поступово зняти карантинні обмеження і лібералізувати порядок в’їзду іноземних громадян.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Будапешті.

«Уряд України поступово знімає обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу, і ми відновлюємо роботу прикордонних пунктів пропуску. Друге питання, яке має бути вирішене, – зміна правил щодо в’їзду на територію України іноземців. Ви, напевно, знаєте, що в низці європейських країн це питання вирішується складно, але ми налаштовані лібералізувати цей порядок», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що йдеться про можливість для іноземців в’їжджати в Україну з дотриманням певних правил. Таким чином, розв'язання цих питань дасть змогу відновити рух через кордон, резюмував глава зовнішньополітичного відомства.

Кулеба також заявив, що українська сторона буде взаємодіяти з урядом Угорщини, щоб максимально спростити перетин кордону.

«Я підтверджую такі плани і налаштованість уряду України на реалізацію більш масштабної програми налагодження транскордонного співробітництва і відкриття спільних пунктів пропуску», - заявив міністр.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває в Угорщині з першим невіртуальним візитом з часу запровадження обмежувальних заходів з протидії пандемії коронавірусу Covid-19.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Зокрема, з 1 червня дозволяються міжобласні перевезення. З 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень. З 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення.

Як повідомлялось, станом на 29 травня чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.