В Дніпрі на підприємстві отруїлися їжею 17 працівників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.»

В Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт».

Про це 24 липня повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що протягом 20-23 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 17 працівників ТОВ «Миропласт».

«Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.», - заявили в ДСНС.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Раніше повідомлялося, що під час рок-фестивалю «Тарас Бульба» в місті Дубно на Рівненщині отруїлися 14 людей. Своє отруєння постраждалі пов'язують з вживанням шаурми, яку вони придбали в торговому місці під час фестивалю.

У МОЗ зазначають, що з настанням літніх спекотних днів підвищується небезпека зараження гострими кишковими інфекціями. Це вже третє масове харчове отруєння в Рівненській області.



