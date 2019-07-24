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    В Дніпрі на підприємстві отруїлися їжею 17 працівників

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    В Дніпрі на підприємстві отруїлися їжею 17 працівників

    Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.»

    В Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт».

    Про це 24 липня повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Зазначається, що протягом 20-23 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 17 працівників ТОВ «Миропласт».

    «Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.», - заявили в ДСНС.

    Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

    Раніше повідомлялося, що під час рок-фестивалю «Тарас Бульба» в місті Дубно на Рівненщині отруїлися 14 людей. Своє отруєння постраждалі пов'язують з вживанням шаурми, яку вони придбали в торговому місці під час фестивалю.

    У МОЗ зазначають, що з настанням літніх спекотних днів підвищується небезпека зараження гострими кишковими інфекціями. Це вже третє масове харчове отруєння в Рівненській області.


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