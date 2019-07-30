  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На курортах Азовського моря виявили спалах інфекції

    • Розсилка
    На курортах Азовського моря виявили спалах інфекції

    Найбільш частою причиною захворювання була неякісна м'ясна і молочна продукція, а також овочі і фрукти

    У Запорізькій області, як і в цілому, на курортах Азовського моря, збільшилася кількість випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію. Про це в понеділок, 29 липня, повідомляє пресслужба Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

    Зазначається, що на курорти Азовського моря прийшла гостра кишкова інфекція, надзвичайно небезпечна для дітей. При цьому, сама інфекція легко потрапляє в організм людини через ротову порожнину або слизову.

    «З 20.07.19 по 26.07.2019 р захворюваність на гостру кишкову інфекцію на 27% вища за рівень минулого тижня, зареєстровано 275 випадків», - йдеться в повідомленні.

    Найбільш частою причиною захворювання була неякісна м'ясна продукція - 24,2%, молочна продукція - 20,0%, овочі, фрукти - 17,0%.

    Крім того, 17 осіб підхопили інфекцію після купання у водоймі. Зокрема, в річці Дніпро (один випадок), а також в Азовському морі: у Кирилівці (дві особи) і в Бердянську (14 випадків).

     

    Читайте також
    відпочинок отруєння кишкова інфекція Азовське море молочна продукція хвороби інфекція овочі фрукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ