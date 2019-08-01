Сальмонельоз у Дніпрі: в лікарні залишаються 17 людей



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Проводиться комплекс протиепідемічних заходів

Станом на 7:00 у лікарнях залишаються 17 працівників ТОВ Миропласт, які напередодні були госпіталізовані з харчовим отруєнням. Про це йдеться в оперативній довідці ДСНС України за добу.

«Станом на 07 год. 00 хв. 1 серпня у лікувальних закладах Дніпропетровської області з діагнозом сальмонельоз залишаються госпіталізованими 17 працівників ТОВ Миропласт (були госпіталізовані протягом 20-24 липня). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.». Згодом у лікарні вже опинилося 24 людини.



Нагадаємо, під час рок-фестивалю «Тарас Бульба» в місті Дубно на Рівненщині отруїлися 14 людей. Своє отруєння постраждалі пов'язують з вживанням шаурми, яку вони придбали в торговому місці під час фестивалю.

Раніше на Херсонщині в пансіонаті «Буревісник» отруїлися 14 дітей.