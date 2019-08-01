На Львівщині в ресторані отруїлися 12 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усі постраждалі 27 та 28 липня вживали їжу в ресторані у селі Сокільники Пустомитівського району

На Львівщині поліцейські розслідують обставини отруєння 12 осіб, двоє з яких – діти.

Про це 1 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

«У Пустомитівський відділ поліції 31 липня надійшло повідомлення про те, що у медичні заклади Львова та Пустомитівщини з симптомами харчового отруєння звернулись 12 осіб. Одинадцятеро з них, у тому числі двоє дітей віком 4 та 10 років, були госпіталізовані. Один з пацієнтів від госпіталізації відмовився», - заявили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Як встановили правоохоронці, усі постраждалі 27 та 28 липня могли отруїтись в одному з ресторанів у селі Сокільники Пустомитівського району, де святкували день народження та хрестини.

Встановлюються обставини події, призначені експертизи, досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.». Згодом у лікарні вже опинилося 24 людини.