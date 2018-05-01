Меджліс призначив Чийгоза уповноваженим у справах кримських політв’язнів

Чийгоз буде взаємодіяти з родичами кримських політв'язнів

Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза призначили відповідальним за взаємодію з родичами політв'язнів, які живуть в анексованому Криму. [READ_MORE] Про це на своїй сторінці в Facebook ввечері 30 квітня повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу і депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров.



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Фото: Главком Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу

Чийгоз буде взаємодіяти з родичами кримських політв'язнів

Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза призначили відповідальним за взаємодію з родичами політв'язнів, які живуть в анексованому Криму.

Про це на своїй сторінці в Facebook ввечері 30 квітня повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу і депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров.

«Взаємодія з родичами політв'язнів Криму, незалежно від їхньої національності, а також з їхніми адвокатами з усіх питань, пов'язаних з їхнім захистом, у Меджлісі кримськотатарського народу покладено на заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза», – написав Чубаров.

Раніше Рефат Чубаров повідомляв, що фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Узеїр Абдуллаєв перебував «під загрозою смерті». Однак, підкреслив глава Меджлісу, завдяки діям різних людей у Києві, Сімферополі та Москві, «загроза смерті Узеїра минула, і зараз він перебуває під контролем лікарів».

Окрім того, наразі дуже мало відомо про стан іншого засудженого у Криму – українського активіста Володимира Балуха, який продовжує голодування вже 44 добу.

У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Ахтема Чийгоза до восьми років колонії. Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Його звинувачували в організації масових заворушень.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила й передала Туреччині Ахтема Чийгоза разом із іншим кримськотатарським діячем Ільмі Умеровим. Пізніше звільнені лідери Меджлісу кримськотатарського народу приїхали до Києва.

13 березня Чийгоз у ПАРЄ розповів про репресії проти кримських татар в Криму.