Меджліс призначив Чийгоза уповноваженим у справах кримських політв’язнів
- Вчора, 16:20
-
Розсилка
Чийгоз буде взаємодіяти з родичами кримських політв'язнів
Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза призначили відповідальним за взаємодію з родичами політв'язнів, які живуть в анексованому Криму.
Про це на своїй сторінці в Facebook ввечері 30 квітня повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу і депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров.
«Взаємодія з родичами політв'язнів Криму, незалежно від їхньої національності, а також з їхніми адвокатами з усіх питань, пов'язаних з їхнім захистом, у Меджлісі кримськотатарського народу покладено на заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза», – написав Чубаров.
Раніше Рефат Чубаров повідомляв, що фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Узеїр Абдуллаєв перебував «під загрозою смерті». Однак, підкреслив глава Меджлісу, завдяки діям різних людей у Києві, Сімферополі та Москві, «загроза смерті Узеїра минула, і зараз він перебуває під контролем лікарів».
Окрім того, наразі дуже мало відомо про стан іншого засудженого у Криму – українського активіста Володимира Балуха, який продовжує голодування вже 44 добу.
У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Ахтема Чийгоза до восьми років колонії. Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Його звинувачували в організації масових заворушень.
25 жовтня 2017 року російська влада звільнила й передала Туреччині Ахтема Чийгоза разом із іншим кримськотатарським діячем Ільмі Умеровим. Пізніше звільнені лідери Меджлісу кримськотатарського народу приїхали до Києва.
13 березня Чийгоз у ПАРЄ розповів про репресії проти кримських татар в Криму.