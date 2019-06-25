Мексика відправила до кордону зі США 15 тисяч військових



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Фото: Reuters

Уряд Мексики намагається уповільнити міграційні потоки

Уряд Мексики оголосив про дислокацію 15 тисяч військовослужбовців уздовж кордону зі США з метою запобігти незаконному перетину кордону мігрантами з центральноамериканських країн.

Розгортання цього контингенту відбувається після того, як уряд Мексики під загрозою введення Сполученими Штатами Америки імпортних мит на мексиканські товари погодився вдатися до екстраординарних заходів для того, щоб уповільнити міграційні потоки, повідомляє Радіо Свобода.

Мексика також звернулася до Організації Об’єднаних Націй і до Вашингтона із закликом посприяти у вирішенні цього завдання.

Раніше Мексика оголосила про розміщення більше ніж двох тисяч військовослужбовців уздовж своїх південних кордонів з Гватемалою і Белізом, звідки проходить основний потік мігрантів із Центральної Америки, що прямують у США.

Міністр оборони Мексики Луїс Сандовал наголосив, що пересування нелегалів на території країни є адміністративним, а не кримінальним порушенням, і що до всіх затриманих осіб застосовуються тільки адміністративні заходи впливу.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висунув Мексиці ультиматум у травні, погрожуючи встановити 5-відсотковий тариф на весь мексиканський імпорт у США, якщо незаконна міграція з Мексики в США не буде припинена.

Нагадаємо, мексиканська влада опублікувала повний текст договору між Мексикою і США, що регламентує міграційні питання.