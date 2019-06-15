Мексика оприлюднила міграційний договір зі США



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Фото: AP

Підписаний документ відводить мексиканській владі 45 днів часу на покращення боротьби з міграцією

Мексиканська влада опублікувала повний текст договору між Мексикою і США, що регламентує міграційні питання. Оприлюднений у п'ятницю, 14 червня, документ є доповненням до підписаної 7 червня угоди. Водночас у МЗС Мексики вже встигли наголосити, що цей документ не є «обов'язковою до виконання двосторонньою угодою», цитує агенція новин AFP.

У документі натомість зазначено, що США і Мексика мають «негайно» розпочати консультації з метою розробки остаточних умов двосторонньої угоди щодо міграції. Саме майбутній договір передбачатиме опрацювання мексиканською владою «клопотань про отримання притулку від громадян третіх країн».

Так само Мексика в майбутньому прийматиме висланих зі США громадян третіх країн, котрі не отримали в Сполучених Штатах статусу шукача притулку.

Підписаний документ відводить мексиканській владі 45 днів часу на покращення боротьби з міграцією. Якщо вжитих для цього заходів виявиться замало, тоді мексиканський уряд повинен піти на «всі необхідні кроки», щоб втіли в життя пункти додатку до двосторонньої угоди.

Згідно з умовами угоди, укладеної на початку червня, Мексика погодилася посилити свій південний кордон 6000 вояками Національної гвардії.

Як повідомляв на початку червня президент США Дональд Трамп, американські компанії покинуть територію Мексики і повернуться до Сполучених Штатів в тому разі, якщо влада Мексики не припинить незаконну міграцію в США.

Джерело: Deutsche Welle