  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мексика оприлюднила міграційний договір зі США

    • Розсилка
    Мексика оприлюднила міграційний договір зі США
    Фото: AP

    Підписаний документ відводить мексиканській владі 45 днів часу на покращення боротьби з міграцією

    Мексиканська влада опублікувала повний текст договору між Мексикою і США, що регламентує міграційні питання. Оприлюднений у п'ятницю, 14 червня, документ є доповненням до підписаної 7 червня угоди. Водночас у МЗС Мексики вже встигли наголосити, що цей документ не є «обов'язковою до виконання двосторонньою угодою», цитує агенція новин AFP.

    У документі натомість зазначено, що США і Мексика мають «негайно» розпочати консультації з метою розробки остаточних умов двосторонньої угоди щодо міграції. Саме майбутній договір передбачатиме опрацювання мексиканською владою «клопотань про отримання притулку від громадян третіх країн».

    Читайте також

    Так само Мексика в майбутньому прийматиме висланих зі США громадян третіх країн, котрі не отримали в Сполучених Штатах статусу шукача притулку.

    Підписаний документ відводить мексиканській владі 45 днів часу на покращення боротьби з міграцією. Якщо вжитих для цього заходів виявиться замало, тоді мексиканський уряд повинен піти на «всі необхідні кроки», щоб втіли в життя пункти додатку до двосторонньої угоди.

    Згідно з умовами угоди, укладеної на початку червня, Мексика погодилася посилити свій південний кордон 6000 вояками Національної гвардії.

    Як повідомляв на початку червня президент США Дональд Трамп, американські компанії покинуть територію Мексики і повернуться до Сполучених Штатів в тому разі, якщо влада Мексики не припинить незаконну міграцію в США.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    МЗС США Дональд Трамп мігранти Мексика президент уряд кордон влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ