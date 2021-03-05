Мендель розповіла про боротьбу Зеленського з олігархами

Зеленський «готовий кинути виклик могутності українських олігархів всюди»

Прессекретарка президента України Юлія Мендель написала блог для Atlantic Council, в якому прокоментувала останні гучні рішення президента Володимира Зеленського.

У статті, зокрема йдеться про боротьбу з олігархами, проти яких, за словами Мендель, були спрямовані останні рішення української влади.

Зокрема, Мендель описує ситуацію з Дмитром Фірташем, який є бенефіціаром більшості облгазів, а також зростання тарифів на газ для українських домогосподарств на початку 2021 року. Вона зазначила, що мільйони людей опинилися заручниками зростання ціни.

«У відповідь на кризу цін на газ адміністрація Зеленського вирішила тимчасово відновити державне регулювання цін на енергетичному ринку. Тим часом були розпочаті комунікативні ініціативи для кращого інформування української громадськості про те, як перейти від одного постачальника газу до іншого. Протягом одного тижня регіональні газові компанії скаржилися на масовий відтік споживачів, який перевищував 10 000 у день», – розповіла Мендель, описуючи встановлення конкурентних умов на ринку газу.

Також прессекретарка президента прокоментувала ряд останніх санкційних рішень щодо Віктора Медведчука, який, за словами Мендель, «продовжував діяти з тим же почуттям майже повної безкарності, що й інші українські олігархи».

«Це, нарешті, змінилося в лютому 2021, коли Рада національної безпеки і оборони ухвалила заборонити три прокремлівські українські телеканали, пов'язані з Медведчуком», – написала Мендель.

Вона також нагадала, що протягом наступних тижнів після заборони телеканалів Україна також ввела ряд персональних санкцій проти Медведчука і його дружини.

«Зеленський не тільки відмовився укладати угоди з Медведчуком на манер попередніх українських президентів, а й послав однозначний сигнал Росії, що в Україні нарешті є сильний лідер, який битиме у відповідь в разі нападу», – йдеться в блозі Мендель.

Також вона описала недавню історію із затриманням і оголошенням підозри ряду колишніх топменеджерів Приватбанку, яких підозрюють у шахрайстві на 5,5 млрд доларів. За словами Мендель, міжнародне співтовариство це визнало ознакою того, що гучне розслідування може нарешті набрати обертів.

«Справа Приватбанку довгий час служила символом безкарності олігархів. Просування до справедливості розглядалося б як великий прорив для України», – зазначила Мендель.

Вона підкреслила, що Зеленський «готовий кинути виклик могутності українських олігархів всюди, від енергетичного і банківського секторів до політики і засобів масової інформації».