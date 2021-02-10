Домбровскіс заявив, що реформи в Україні гальмує корупція

У ЄС також висловили переконання щодо того, що «останні події у сфері верховенства права та боротьби з корупцією показують, що всеосяжна реформа судової системи давно назріла»

У Європейському союзі вважають, що в Україні процес реформ, незважаючи на помітний прогрес, продовжує гальмувати широко поширена корупція.

Про це йдеться у виступі верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, яке від його імені в Європарламенті оголосив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

«Я поділяю вашу (доповідача Мікаеля Галера – ред) оцінку про те, що, „незважаючи на помітний прогрес, широко поширена корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні“. Її ключові інститути повинні мати сильне і незалежне керівництво і мати можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного чи іншого втручання», – заявив від імені Борреля Домбровскіс.

Він підкреслив, що у звіті сказано про те, що «від контрабанди виграють тільки злочинці і олігархи».

«Це необхідно зупинити, і для цього життєво важливо, щоб Національне антикорупційне бюро було повністю незалежним. За минулі роки Бюро показало свою ефективність і принесло відчутні результати. Боротьба з корупцією – ключова умова макрофінансової підтримки ЄС», – заявив віцепрезидент Єврокомісії.

У ЄС також висловили переконання щодо того, що «останні події у сфері верховенства права та боротьби з корупцією показують, що всеосяжна реформа судової системи давно назріла».

«Венеціанська комісія і дорожня карта G7, що доповнюють постійні поради делегації ЄС владі і політикам, дають чіткі вказівки щодо того, що необхідно зробити», – нагадав Домбровскіс.

Разом з тим, в ЄС «усвідомлюють складність завдання».

«З самого початку втручання Росії було направлено на дестабілізацію, поділ і ослаблення України. Тож краща відповідь – залишатися єдиним цілим і продовжувати працювати для процвітання і стабільності, які є результатом розумної економічної політики», – впевнені в ЄС.

Домбровскіс запевнив, що в цьому Євросоюз готовий підтримати Україну.

«Ми настійно закликаємо всі політичні фракції, орієнтовані на реформи, зібратися разом і дати чіткий сигнал про рішучість України зробити свій шлях реформ незворотнім. Це буде одне з основних послань, які я передам завтра прем'єр-міністру Шмигалю. ЄС допомагає Україні створювати правильні умови для процвітання і миру. У України є наша підтримка: політична, фінансова та технічна», – додав він.

Джерело: Інтерфакс-Україна