РНБО схвалила санкції проти Медведчука та його дружини

Медведчуку і Марченко інкримінують фінансування тероризму

Рада нацбезпеки схвалила санкції щодо бізнес-структур, які пов'язані з народним депутатом від «Опозиційної платформи - За життя» Віктором Медведчуком. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, який відбувся після засідання Ради.

Кореспондент «Главкома» уточнив, що мова йде, зокрема й про «Прикарпатзахідтранс», який повязують з Медведчуком.

Загалом буде накладено санкції проти 19 юрідичних осіб і 8 фізичних осіб. Із фізичних – це власне сам Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Санкції буде накладено на все майно Медведчука і на компанії, на які записані його літаки.

Отже, у санкційному списку:

Вацьковський Костянтин Борисович, громадянин РФ;

Донеченко Віталій Валерійович, громадянин РФ;

Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України;

Лісогор Сергій Вікторович, громадянин РФ;

Марченко Оксана Михайлівна, громадянка України;

Маслюк Олександр Миколайович, громадянин РФ;

Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України;

Попов Михайло Юрійович, громадянин РФ.

Санкції ввели на все майно, яке у власності цих осіб.

Також санкції ввели проти 19 компаній. Яких саме – Данілов не уточнив, окрім «Прикарпатзахідтрансу». Проте відомо, що ці компанії зареєстровані в РФ, Молдові та інших країнах.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

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