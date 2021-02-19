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    РНБО схвалила санкції проти Медведчука та його дружини

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    Вікттор Медведчук і Оксана Марченко потрапили під санкції РНБО - РНБО схвалила санкції проти Медведчука та його дружини
    Вікттор Медведчук і Оксана Марченко потрапили під санкції РНБО
    Фото з відкритих джерел

    Медведчуку і Марченко інкримінують фінансування тероризму

    Рада нацбезпеки схвалила санкції щодо бізнес-структур, які пов'язані з народним депутатом від «Опозиційної платформи - За життя» Віктором Медведчуком. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, який відбувся після засідання Ради.

    Кореспондент «Главкома» уточнив, що мова йде, зокрема й про «Прикарпатзахідтранс», який повязують з Медведчуком.

    Загалом буде накладено санкції проти 19 юрідичних осіб і 8 фізичних осіб. Із фізичних – це власне сам Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Санкції буде накладено на все майно Медведчука і на компанії, на які записані його літаки.

    Отже, у санкційному списку:

    • Вацьковський Костянтин Борисович, громадянин РФ;
    • Донеченко Віталій Валерійович, громадянин РФ;
    • Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України;
    • Лісогор Сергій Вікторович, громадянин РФ;
    • Марченко Оксана Михайлівна, громадянка України;
    • Маслюк Олександр Миколайович, громадянин РФ;
    • Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України;
    • Попов Михайло Юрійович, громадянин РФ.

    Санкції ввели на все майно, яке у власності цих осіб.

    Також санкції ввели проти 19 компаній. Яких саме – Данілов не уточнив, окрім «Прикарпатзахідтрансу». Проте відомо, що ці компанії зареєстровані в РФ, Молдові та інших країнах.

    На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

    Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

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    Теги: Віктор Медведчук СБУ РНБО санкції тероризм Оксана Марченко фінансування дружина майно Олексій Данілов
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