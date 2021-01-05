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    Кримінал

    У Львові затримано рекордну партію героїну: вантаж йшов до ЄС як дипломатичний

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    <p>Орієнтована вартість вилученого наркотичного засобу за&nbsp;цінами &laquo;чорного ринку&raquo; становить 2,3&nbsp;млрд гривень</p> - У Львові затримано рекордну партію героїну: вантаж йшов до ЄС як дипломатичний

    Орієнтована вартість вилученого наркотичного засобу за цінами «чорного ринку» становить 2,3 млрд гривень

    Фото: Офіс генпрокурора

    Наркотик прибув з Пакистану у грудні через порт Південний

    У вівторок 5 січня прокуратура та СБУ у Львові затримала контрабандистів, які переправляли транзитом через Україну рекордну партію героїну вагою понад одну тонну і вартістю 2,3 млрд гривень.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, наркотики контрабандою ввезли в Україну з Пакистану в грудні 2020 року через порт Південний в Одесі. Далі товар під виглядом харчової продукції транспортували до Західної України, щоб переправити до країн Європейського Союзу як дипломатичний вантаж.

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    У Львові затримано рекордну партію героїну: вантаж йшов до ЄС як дипломатичний
    У Львові затримано рекордну партію героїну: вантаж йшов до ЄС як дипломатичний
    У Львові затримано рекордну партію героїну: вантаж йшов до ЄС як дипломатичний
    У Львові затримано рекордну партію героїну: вантаж йшов до ЄС як дипломатичний
    У Львові затримано рекордну партію героїну: вантаж йшов до ЄС як дипломатичний
    У Львові затримано рекордну партію героїну: вантаж йшов до ЄС як дипломатичний
    У Львові затримано рекордну партію героїну: вантаж йшов до ЄС як дипломатичний
    У Львові затримано рекордну партію героїну: вантаж йшов до ЄС як дипломатичний
    У Львові затримано рекордну партію героїну: вантаж йшов до ЄС як дипломатичний

    Під час обшуку складів у Львові, де зберігався наркотик, було затримано чотирьох громадян Туреччини.

    На цей час проводяться першочергові слідчі дії та вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину.

    Досудове розслідування триває.

     

    Теги: ЄС прокуратура СБУ Львів наркотики Пакистан розслідування порт
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