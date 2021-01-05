У Львові затримано рекордну партію героїну: вантаж йшов до ЄС як дипломатичний

Наркотик прибув з Пакистану у грудні через порт Південний

У вівторок 5 січня прокуратура та СБУ у Львові затримала контрабандистів, які переправляли транзитом через Україну рекордну партію героїну вагою понад одну тонну і вартістю 2,3 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, наркотики контрабандою ввезли в Україну з Пакистану в грудні 2020 року через порт Південний в Одесі. Далі товар під виглядом харчової продукції транспортували до Західної України, щоб переправити до країн Європейського Союзу як дипломатичний вантаж.

Під час обшуку складів у Львові, де зберігався наркотик, було затримано чотирьох громадян Туреччини.

На цей час проводяться першочергові слідчі дії та вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину.

Досудове розслідування триває.