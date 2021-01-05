Глава МВС визнав, що Харківщина потопає у наркотиках

Аваков закликав Харківщину оголосити війну наркоманії

У Харкові відбулась нарада силовиків за участю міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, де визначили стратегічні завдання на 2021 рік. Про це у вівторок, 5 січня, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, одним із стратегічних напрямків визначили програму тотальної боротьби з вуличною наркоманією.

«Я хочу, щоби в Харківській області була оголошена тотальна війна вуличній наркоманії», – заявив Аваков.

Він звернувся до дільничних поліцейських, кіберполіції, прокуратури і прикордонників з проханням почати «нещадну війну в усіх напрямках поширення цієї зарази».

Виконувач обов’язків міського голови Харкова Ігор Терехов зазначив, що проблема вуличної наркоманії та поширення наркотиків і психотропних препаратів в навчальних закладах – одне з питань, які очолюють список проблем у результатах соцопитувань у місті.

Зазначимо, що колишній мер Харкова Геннадій Кернес у 2019 році заявляв, що Харків потопає в наркотиках, і поліція не справляється з цією проблемою.

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