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    Мер Черкас вибачився перед Зеленським

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    Анатолій Бондаренко вважає, що варто забути про протистоянння - Мер Черкас вибачився перед Зеленським
    Анатолій Бондаренко вважає, що варто забути про протистоянння

    Анатолій Бондаренко позивався до суду на Зеленського через те, що голова держави назвав його бандитом

    Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вибачився перед президентом Володимиром Зеленським і закликав владу до співпраці з місцевим самоврядуванням. Про це він заявив у своєму Facebook.

    «Ми повинні забути про протистояння між міським головою та президентом. Як міський голова я хотів би вибачитися перед президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста. Я гарячий чоловік, але я щира людина і я завжди буду плечем до плеча стояти з патріотами, які будуть захищати нашу країну. Пане президенте, я хотів би офіційно вибачитися. Наше завдання - спільно працювати на Україну», ─ сказав Бондаренко.

    У цьому ж відео міський голова розповів про обрання нового виконавчого комітету. Він вважає, що треба забути про передвиборчі чвари та об'єднатися, щоб спільно працювати над вирішенням усіх проблем міста, як погодних, так і тих, що пов'язані з коронавірусом.

    Як повідомлялося 9 грудня, Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу міського голови Черкас Анатолія Бондаренка до президента Володимира Зеленського у справі захисту честі, гідності та ділової репутації.

    Підставою для позову стала пресконференція глави держави 20 травня 2020 року. На ній Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про мера Черкас, заявив: «Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали – це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете».

    Натомість суд першої інстанції розцінив вислови Зеленського такими, що не містять завідомо неправдивої інформації і надмірності оціночних суджень. Що стосуються, оскаржуваних фраз президента, то вони, на думку суду, висловлюють особисте, суб`єктивне ставлення глави держави.

    В апеляційній інстанції Анатолій Бондаренко пояснив, що слово «бандит», яке на його адресу сказав Володимир Зеленський, робить мера в очах суспільства людиною, що здатна вчиняти чи вчиняє злочини. А з урахуванням того, що він є міським головою Черкас, такі образливі висловлювання першої особи країни впливають і на ділову репутацію та спричинили негативну критику в засобах масової інформації.

    Водночас Київський апеляційний суд наголосив, що висловлювання президента у бік мера Черкас є його  суб`єктивним оціночним судженням, яке не підлягає спростуванню.

    Теги: суд Черкаси мер Володимир Зеленський чоловік
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