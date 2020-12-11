Мер Черкас вибачився перед Зеленським

Анатолій Бондаренко позивався до суду на Зеленського через те, що голова держави назвав його бандитом

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вибачився перед президентом Володимиром Зеленським і закликав владу до співпраці з місцевим самоврядуванням. Про це він заявив у своєму Facebook.

«Ми повинні забути про протистояння між міським головою та президентом. Як міський голова я хотів би вибачитися перед президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста. Я гарячий чоловік, але я щира людина і я завжди буду плечем до плеча стояти з патріотами, які будуть захищати нашу країну. Пане президенте, я хотів би офіційно вибачитися. Наше завдання - спільно працювати на Україну», ─ сказав Бондаренко.

У цьому ж відео міський голова розповів про обрання нового виконавчого комітету. Він вважає, що треба забути про передвиборчі чвари та об'єднатися, щоб спільно працювати над вирішенням усіх проблем міста, як погодних, так і тих, що пов'язані з коронавірусом.

Як повідомлялося 9 грудня, Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу міського голови Черкас Анатолія Бондаренка до президента Володимира Зеленського у справі захисту честі, гідності та ділової репутації.

Підставою для позову стала пресконференція глави держави 20 травня 2020 року. На ній Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про мера Черкас, заявив: «Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали – це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете».

Натомість суд першої інстанції розцінив вислови Зеленського такими, що не містять завідомо неправдивої інформації і надмірності оціночних суджень. Що стосуються, оскаржуваних фраз президента, то вони, на думку суду, висловлюють особисте, суб`єктивне ставлення глави держави.

В апеляційній інстанції Анатолій Бондаренко пояснив, що слово «бандит», яке на його адресу сказав Володимир Зеленський, робить мера в очах суспільства людиною, що здатна вчиняти чи вчиняє злочини. А з урахуванням того, що він є міським головою Черкас, такі образливі висловлювання першої особи країни впливають і на ділову репутацію та спричинили негативну критику в засобах масової інформації.

Водночас Київський апеляційний суд наголосив, що висловлювання президента у бік мера Черкас є його суб`єктивним оціночним судженням, яке не підлягає спростуванню.