Як столичні депутати розділили владу у Київраді: список комісій

Найчисленнішими стали бюджетна та земельна комісії, а також з питань власності

Партія влади «Слуга народу», поступившись Кличку позицією секретаря Київради - ним на минулому засіданні був обраний давній соратник мера столиці «ударівець» Володимир Бондаренко, - отримала три портфелі голів комісій. Практично нарівні з «ЄС» і «Ударом», які виграли вибори у столиці. Київрада, куди зайшли всього сім партій («ЄС» - 31, «Удар» - 30, «Єдність» - 14, «Батьківщина» - 12, «Слуга народу» - 12, ОПЗЖ - 12 і «Голос» - 9), на сьогоднішньому засіданні розподілила ключові пости.

Очікувано найчисленнішими стали бюджетна та земельна комісії, а також з питань власності. Менше фахівців виявилося в сфері культури, освіти та інформатизації.

Так, незважаючи на те, що партія влади «Слуга народу» взяла на виборах всього 12 мандатів (як «Батьківщина», «Голос» і ОПЗЖ), депутати Київради від «Слуг» отримали портфелі глав трьох ключових комісій: бюджетної (Андрій Вітренко), з питань власності (Михайло Присяжнюк) і промислової політики та благоустрою (Владислав Трубіцин). У «слуг» також дві позиції секретарів - у земельній та екологічній комісії і посада першого зама у бюджетній комісії.

З урахуванням призначення заступниками міського голови ставлеників Банкової Олексія Кулеби (директор Департаменту міського благоустрою КМДА), а також депутата від «Слуги народу» Олени Говорової (радниці глави Офісу президента Андрія Єрмака), очевидно, що Кличко і центральна влада посилено визначають ключові точки для плідної співпраці в міськраді.

Проте Кличко, отримавши для свого екс-радника Володимира Бондаренка пост секретаря Київради, прикрив собі спину і на сьогодні є неподільним господарем міста. За «Ударом» дві комісії - земельна (Михайло Терентьєв) та з питань культури і туризму (Вікторія Муха). «Ударівці» отримали чотири пости секретарів - у бюджетній, транспортній, регламентній та житлово-комунальній комісіях. Плюс три перших заступника в сфері бюджету і власності.

«Європейська солідарність», яка випередила партію мера на один мандат, взяла найактивнішу участь в розділі столичного пирога. Крім Володимира Прокопіва і Костянтина Усова, призначених сьогодні заступниками міського голови, у партії Петра Порошенка три портфелі голів комісій: транспортної (Олексій Окопний), охорони здоров'я (Марина Порошенко) та регламенту (Леонід Ємець).

Хоча представники «ЄС» і не очолили ключові комітети, як «Слуга» і «Удар», проте, у неї по п'ять позицій секретарів і перших заступників комісій. Так, соратники Порошенко носять портфелі голів комісій з власності, охорони правопорядку, освіти, культури і туризму, а також місцевого самоврядування. Перші заступники від «ЄС» - у бюджетній, земельній, транспортній, екологічній та житлово-комунальній комісіях.

ОПЗЖ у програші не залишилася. Незважаючи на те, що Олександр Попов, який прийшов у мерських перегонах другим, виявився останнім номером у списку комісії з житлово-комунальних питань, ОПЗЖ, як ми і припускали раніше, отримала дві важливі комісії — з питань (увага!) громадського правопорядку (Олександр Плужник ) і регуляторної діяльності (Ігор Кириленко). До речі, в замах у Плужника представники «ЄС» і «Удару». Пости секретарів також дісталися «опозиціонерам» - у комісіях з охорони здоров'я та цифрової трансформації, а перші заступники - у бюджетній, земельній і ЖКГ. Гарна підмога у Віталія Володимировича вийшла в залі.

«Єдність» Олександра Омельченка очікувано визначили охороняти культурну спадщину (Юлія Ярмоленко) і займатися питаннями місцевого самоврядування (Роман Ярошенко). У партії ексмера три портфелі секретарів комісій (охорони культурної спадщини, промисловості та підприємництва, регуляторної політики) і стільки ж перших заступників - в області ЖКГ, культури та охорони здоров'я.

«Голосу» і «Батьківщині» пощастило менше. Їм взагалі не дісталося портфелів секретарів. Правда, професіоналізм соратників Юлії Тимошенко визнали в області екології (Денис Москаль) і житлово-комунального господарства (Олександр Бродський), вручивши ці комісії їм в управління. Ну і Алла Шлапак стала однією з перших заступниць голови бюджетної комісії. Така ж позиція у «Батьківщини» в комісії з охорони правопорядку.

«Голос» очолив комісію з питань освіти (Вадим Васильчук) і цифрової трансформації (Максим Нефьодов). Перші заступники від цієї партії - у земельній та екологічній комісіях.

Нагадаємо, 1 грудня відбулося перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання. Голова територіальної виборчої комісії оголосив результати виборів мера і депутатів міськради. Мер і 120 депутатів отримали свої посвідчення і розпочали роботу.

Також нагадаємо, що Київрада призначила чотирьох нових заступників мера.