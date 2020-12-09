Мер Черкас вимагає одну гривню з президента Зеленського. Суд поставив крапку у скандальній справі

Анатолій Бондаренко програв апеляцію, захищаючи власну честь, гідність та ділову репутацію

Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу міського голови Черкас Анатолія Бондаренка до президента Володимира Зеленського у справі захисту честі, гідності та ділової репутації.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 25 листопада.

Мер оскаржував рішення Печерського районного суду Києва від 1 жовтня 2020 року, який став на бік глави держави.

Підставою для позову стала пресконференція глави держави 20 травня 2020 року. На ній Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про мера Черкас, заявив: «Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали – це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете».

Натомість суд першої інстанції розцінив вислови Зеленського такими, що не містять завідомо неправдивої інформації і надмірності оціночних суджень. Що стосуються, оскаржуваних фраз президента, то вони, на думку суду, висловлюють особисте, суб`єктивне ставлення глави держави.

В апеляційній інстанції Анатолій Бондаренко пояснив, що слово «бандит», яке на його адресу сказав Володимир Зеленський, робить мера в очах суспільства людиною, що здатна вчиняти чи вчиняє злочини. А з урахуванням того, що він є міським головою Черкас, такі образливі висловлювання першої особи країни впливають і на ділову репутацію та спричинили негативну критику в засобах масової інформації.

Водночас Київський апеляційний суд наголосив, що висловлювання президента у бік мера Черкас є його суб`єктивним оціночним судженням, яке не підлягає спростуванню. Більше того позивач є публічною особою, який обіймає посаду міського голови, у зв`язку з чим підлягає ретельному громадському контролю і потенційно міг зазнати гострої та сильної громадської критики з приводу того, як він виконує свої функції.

«Отже, на підставі досліджених і оцінених доказів кожного окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, суд апеляційної інстанції вважає, що інформація, висловлена відповідачем (президентом Володимиром Зеленським - «Главком»), мала інформативний характер», - сказано у рішенні суду.

Також апеляція зазначила, що слова глави держави не містили жодної вказівки на процесуальний статус мера Черкас, який може бути в учасника кримінального провадження.

Окрім того, колегія суддів, вважала обґрунтованими висновки суду першої інстанції, щодо відмови про стягнення з президента моральної шкоди у розмірі однієї гривні, як такі, що є безпідставними й необґрунтованими.

Як відомо, на місцевих виборах-2020 міський голова Черкас Анатолій Бондаренко «у другому турі» переобрався на займаній посаді. Його результат - 54,33% голосів.