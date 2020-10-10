Бандит чи не бандит? Суд дав оцінку словам президента Зеленського на адресу мера Черкас



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Мер Черкас Анатолій Бондаренко чотири місяці судився з президентом Володимиром Зеленським

Міський голова Анатолій Бондаренко захищав у суді власну честь, гідність та ділову репутацію

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні цивільного позову міського голови Черкас Анатолія Бондаренка до президента Володимира Зеленського у справі захисту честі, гідності та ділової репутації.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 1 жовтня.

Підставою для позову стала пресконференція глави держави 20 травня 2020 року. На ній Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про мера Черкас, заявив: «Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали – це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете».

В обґрунтування позову пан Бондаренко заявив, що вказані висловлювання президента викликали значний суспільний резонанс та були наслідком численних публікацій у ЗМІ. Натомість поширена інформація Зеленським не відповідає дійсності – до суду мер Черкас приніс відповіді міністерства внутрішніх справ України від 1 червня і Офісу генпрокурора від 9 червня, в яких сказано, що Анатолій Бондаренко до кримінальної відповідальності не притягувався, незнятої чи непогашеної судимості не має, у розшуку не перебуває.

Тому слово «бандит», вважає позивач, робить для стороннього слухача уявлення, що мер Черкас підозрюється/обвинувачений/засуджений за великою кількістю злочинів. При цьому за відсутності у позивача будь-якого статусу у кримінальному провадженні, така недостовірна інформація є негативною та принижує його честь, гідність та ділову репутацію.

Міський голова хотів, щоб суд визнав поширену інформацію президентом недостовірною і стягнув з нього компенсацію за моральну шкоду у розмірі однієї гривні.

Представник президента вважав позовні вимоги мера Черкас безпідставними й необґрунтованими, оскільки висловлювання глави держави на пресконференції були оціночними судженнями і не підлягають спростуванню або визнанню їх недостовірними, а факт заподіяння позивачеві моральних страждань ним не доведений.

Зрештою, Печерський райсуд, відмовляючи у задоволенні позову міського голови, дійшов таких висновків. По-перше, є помилкою ототожнювати зміст висловлювання про наявність кримінального провадження одного або кількох із виною певної особи. Виокремлена позивачем з відповіді президента цитата не містила жодної вказівки на процесуальний статус фізичної особи, який може бути в учасника кримінального провадження, відповідно до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України.

По-друге, довідки з баз МВС і Офісу генпрокурора щодо мера Черкас є не повними, а їх зміст є актуальним лише станом на дату здійснення такої перевірки. Що стосується Єдиного реєстру досудових розслідувань, то він діє лише з 19 листопада 2012 року і містить відомості, починаючи з вказаної дати з відкритими раніше кримінальними справами, а про свідків взагалі відсутні дані.

Цікаве тлумачення суд дав слову «бандит». Виявляється, що національне законодавство не містить визначення понять брутальної, принизливої чи непристойної форми висловлення суб`єктивної думки. Водночас українські суди відмовляли у задоволенні позовів про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди при застосуванні висловів: «організована банда», «організований бандит», «організована банда при владі», «отморозки», «ворують, зламують», «знищують бізнес», «не діє як чиновник», «він вкрав», «злодійський спосіб» (постанова Верховного Суду від 11 лютого 2019 року у справі № 725/5585/16-ц); «ублюдок» та «свинство» (постанова Верховного Суду від 16 січня 2019 року у справі № 591/3667/16-ц) тощо.

«Вислови відповідача (президента України - «Главком») не містять завідомо неправдивої інформації і надмірності оціночних суджень… Оскаржувані фрази президента виражають його особисте, суб`єктивне відношення до:

- можливості мати ділові, дружні чи інші відносини («я за один стіл з такими бандитами не сяду») з посадовою особою, яка, на думку глави держави, неналежно виконує свої обов`язки, як наслідок суб`єктивної, критичної оцінки публічної діяльності такої особи президентом України;

- забезпечення народовладдя як умови лібералізації країни, навіть у випадку, коли електорат обирає на публічну посаду людину з неналежними, на особисте переконання президента України, для цього якостями («будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете»)», - сказано у рішенні Печерського райсуду.

Таким чином, апеляція на рішення суду першої інстанції подається протягом 30 днів з дня його проголошення.