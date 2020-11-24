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    Мер Дніпра оголосив жалобу у місті 26 листопада

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    Олександр Дегтярев&nbsp;очолював КБ &laquo;Південне&raquo; з 2018 року - Мер Дніпра оголосив жалобу у місті 26 листопада
    Олександр Дегтярев очолював КБ «Південне» з 2018 року

    Жалобу оголошено за померлим гендиректором КБ «Південне»

    У Дніпрі 26 листопада прощатимуться з померлим від коронавірусу гендиректором КБ «Південне» Олександром Дегтяревим, цей день оголошено днем жалоби. Про це написав у Facebook міський голова Борис Філатов.

    «На превеликий жаль, обірвалося життя генерального директора КБ Південне Олександра Дегтярева. Він боровся за космічну мрію Дніпра і належав до школи професіоналів — досвідчених фахівців, чиє ім‘я відоме в Україні та за її межами…Щиро співчуваю рідним і близьким. Громадянська панахида за Олександром Дегтяревим відбудеться 26 листопада з 11 до 12 у ДК Машинобудівників. Також цей четвер у Дніпрі офіційно оголошено днем жалоби», - написав Філатов.

    Нагадаємо, генеральний директор Конструкторського бюро «Південне» Олександр Дегтярев помер від коронавірусу.

    До відома, Олександр Дегтярев народився 31 жовтня 1951 року. Із 1975 по 1999 рік працював в КБ «Південне» на посадах інженера, старшого інженера, провідного інженера, начальника групи, начальника служби маркетингу і комерційної діяльності. З 1999 - заступник генерального конструктора - генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності, з 2005 - перший заступник генерального конструктора - генерального директора КБ «Південне» з системного проєктування та комплексного розвитку підприємства.

    З 2003 року Дегтярев очолив Українське відділення Міжнародної академії астронавтики. Кандидат економічних наук (2006), Академік Міжнародної Академії Астронавтики. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2002), Заслужений машинобудівник України (2004), лауреат Державної премії України (2009).

    Дегтярев очолював КБ «Південне» з 2018 року.

     

    Теги: Борис Філатов Дніпро смерть завод мер коронавірус
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