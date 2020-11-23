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    Політика

    У Дніпрі сталася стрілянина біля виборчої дільниці

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    У Дніпрі сталася стрілянина біля виборчої дільниці

    Співробітники поліції ввели план-перехоплення

    У Дніпрі біля будівлі, в якій розташовані дві виборчі дільниці, припаркованим авто прокололи колеса. Розбірки з хуліганами продовжилися перестрілкою і переслідуванням.

    Про це повідомляє Дніпро Оперативний.

    «Водій, який чекав пасажирів біля школи № 117, побачив, як до машини підійшли невідомі і прокололи колеса. Потім вони прокололи колеса іншій автівці, яка тільки під'їхала. Після цього невідомі стали тікати. Їх кинулися наздоганяти жінки. Добігши до свого авто, невідомі дістали зброю, вистрілили два рази в повітря і поїхали», – йдеться в повідомленні.

    Співробітники поліції ввели план-перехоплення, внаслідок якого на Набережній Перемоги зупинили автомобіль, схожий на той, в якому поїхали зловмисники.

    Відзначимо, що в салоні автомобіля був тільки водій. Після огляду транспортного засобу було знайдено близько 15 листів з адресами виборчих дільниць. Водій не зміг пояснити, звідки у нього ці документи. А коли фото водія зупиненої іномарки показали свідків інциденту - люди впізнали його.

    На цей час слідчі вивчають обставини події.

    Нагадаємо, 22 листопада в Дніпрі пройшов другий тур виборів мера. Під час повторного голосування за посаду міського голови боролися Борис Філатов і Загід Краснов. Згідно з екзит-полом Центру соціологічних і маркетингових досліджень Соціс, у другому турі виборів мера Дніпра лідирує чинний глава міста Борис Філатов.

    Теги: стрільба Дніпро машини документи водій автомобіль час стрілянина
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