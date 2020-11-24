Гендиректор КБ «Південне» помер від коронавірусу

Олександр Дегтярев очолював КБ «Південне» з 2018 року

Генеральний директор Конструкторського бюро «Південне» Олександр Дегтярев помер 24 листопада від коронавірусу. Про це повідомив Офіс президента у Facebook.

«Ще одна втрата. Ще один біль. Сьогодні зловісний ковід забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ «Південне». Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може, яка хоче й буде серед перших», - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента наголосила, що Олександр Дегтярев – один з найбільш досвідчених фахівців нашої аерокосмічної галузі, що на сто відсотків розумів, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі.

До відома, Олександр Дегтярев з 1975 по 1999 рік працював в КБ «Південне» на посадах інженера, старшого інженера, провідного інженера, начальника групи, начальника служби маркетингу і комерційної діяльності. З 1999 - заступник генерального конструктора - генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності, з 2005 - перший заступник генерального конструктора - генерального директора КБ «Південне» з системного проєктування та комплексного розвитку підприємства.

З 2003 року Дегтярев очолив Українське відділення Міжнародної академії астронавтики. Кандидат економічних наук (2006), Академік Міжнародної Академії Астронавтики. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2002), Заслужений машинобудівник України (2004), лауреат Державної премії України (2009).

Дегтярев очолював КБ «Південне» з 2018 року.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 23 листопада в Україні виявили 12 287 нових хворих на коронавірус. Захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників. Через хворобу за добу померли 188 людей, попередньої доби (124) пацієнтів, а одужали – 8 298 особи (4143). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 647 976 осіб, одужало – 299 358 осіб, летальних випадків – 11 263. проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.