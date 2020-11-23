У Дніпрі на виборах мера переміг Філатов

За результатами опрацювання 100% протоколів Філатов набрав 80,61% голосів

У Дніпрі чинний міський голова Борис Філатов здобув впевнену перемогу в другому турі виборів мера. Про це під час брифінгу 23 листопада повідомив секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара.

За його словами, за результатами опрацювання 100% протоколів Філатов набрав 80,61% голосів, випередивши свого конкурента у понад чотири рази.

Секретар Дніпровоської міськради стверджує, що «у першому тури розрив між кандидатами був також більше, ніж у чотири рази». «Гірко розуміти, що другий тур фактично був не потрібен, бо містяни ще в першому турі визначилися зі своїм вибором. Тож другий тур став витратою бюджетних коштів та сил людей, які працювали у виборчих комісіях та передвиборчих штабах», зазначив Санжара.

Також секретар міськради нагадав про брудні технології, що застосовувалися на передвиборчих зустрічах Філатова з мешканцями Дніпра, зокрема, у нього стріляли зеленкою з пейнтбольної рушниці.

«За два тижні до виборів почалося масштабне скуповування голосів виборців. Мене особисто запросили у якісь групи у Telegram та Viber. Навіть якщо мій номер отримав запрошення, можна припустити, що фактично кожен мешканець Дніпра отримав таку пропозицію. До першого туру фігурувала сума від 400 до 600 гривень, у другому турі вона виросла до 1,5 грн за голос. Найбільшим і найчастішим порушенням на виборах у другому турі було фотографування виборчого бюлетеню», ─ наголосив секретар міської ради.

Нагадаємо, на місцевих виборах найбільше порушень зафіксовано у Дніпрі та Львівській області.

Як повідомлялося, у Дніпрі сталася стрілянина біля виборчої дільниці.

До слова, Комітет виборців України повідомив про підкуп виборців у п'яти містах.

Також повідомлялося, що Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова.

Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міських голів обирали у Львові, Дніпрі, Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.