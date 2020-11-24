Непомітні і ранні симптоми коронавірусу. Медики розповіли, на що треба звернути увагу

Більше 68% пацієнтів повідомили хоча б про один «назальний» симптом

Хворі скаржилися на неприємні відчуття в носі і роті, в тому числі сухість

Лікарі з університетів Барселони і Мурсії описали ознаки зараження Covid-19, які виникають на ранній стадії захворювання і можуть бути майже непомітними. Разом з тим, вони спостерігаються у 60-70% хворих, повідомляє Naked science.

За словами вчених, потрапляння патогена в епітелій слизової дихальних шляхів і захоплення вірусом келихоподібних клітин призводить до порушення слизового бар'єру. Через зменшення кількості муцину знижується не тільки нюхова чутливість, а й виникають неприємні відчуття в носі і роті, в тому числі сухість.

Варто відзначити, що робота дослідників опублікована на сервісі препринтів і поки не пройшла рецензування. Вчені досліджували так звані назальні симптоми в групі з 35 осіб, до якої увійшли хворі на Covid-19 різної статі і віку. Їхні результати порівняли з контрольною групою.

«Симптоми оцінювали за реакцією відсутності/присутності. <...> Більше 68% пацієнтів повідомили хоча б про один «назальний» симптом. Клінічна група відчувала «дивні відчуття в носі» і надмірну сухість набагато частіше, ніж контрольна (15%). 52% пацієнтів (але тільки 3% з контрольної групи) повідомили про симптом, який вони описали як носовий душ. Назальні симптоми переважно поєднувалися з аносмією (втрата нюху)/гіпосмією (зниження нюху), а також агевзією (повна втрата смакової функції язика) або гіпогевзією (порушення смаку) і проявлялися в основному до або разом з іншими симптомами Covid-19 і тривали в середньому 12 днів», - заявили вчені. Про втрату нюху і смаку заявляли 85% і 80% заражених коронавірусом відповідно.

Вчені вважають, що висновки їхної роботи важливі, оскільки описані симптоми хоч і не смертельні, але свідчать про захворювання. Ймовірно, їх слід включити до протоколів ранньої діагностики Covid-19.

Вчені також припускають, що SARS-CoV-2 здатний і безпосередньо ушкоджувати респіраторний епітелій - це питання варто вивчити в майбутніх роботах, щоб зрозуміти, в який момент неприємні відчуття в носі і ротовій порожнині, що не дуже турбують, поступаються місцем іншим, більш серйозним симптомам коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, що лікарка назвала препарати, які слід приймати при перших симптомах коронавірусу.

Також вчені опублікували раніше невідомі факти про те, як безсимптомні хворі впливають на поширення коронавірусу. Дослідники повідомили, що більшість людей не мають симптомів під час вірусу.

Читайте також: