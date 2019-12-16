У Путіна прокоментували поправки Зеленського до Конституції України



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У Кремлі зібралися «проаналізувати» зміни до української Конституції

Сьогодні на сайті Верховної Ради з'явився текст закону про зміни до Конституції в частині децентралізації

Український закон про зміни до Конституції в частині децентралізації потрібно оцінити на відповідність Мінським угодам. Про це заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

«Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності Мінським домовленостям і «формулі Штайнмаєра», - заявив Пєсков.

Відзначимо, сьогодні на сайті Верховної Ради з'явився текст закону про зміни до Конституції в частині децентралізації. В даному законопроекті прямо не згадується особливий статус Донбасу, проте пропонується дозволити Раді вводити особливий правовий режим на територіях без необхідності внесення змін до Конституції України.

Як відомо, 12 грудня Рада проголосувала за продовження особливого статусу Донбасу. Особливий статус Донбасу продовжили до 31 грудня 2020 року.

Також п'ятий президент Петро Порошенко пояснив, чому «Європейська солідарність» підтримала закон про особливий статус Донбасу.

Як повідомлялося, у законопроєкті про особливий статус Донбасу змінили лише цифри. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і його заступник Олександр Корнієнко зареєстрували в парламенті зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Законопроект зареєстрований під номером 2569.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік. Глава держави сказав також, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.