Реформа децентралізації Зеленського повертає Україну в часи СРСР – Сюмар



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Народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар

За словами депутатки в проєкті змін Зеленського до Конституції «є повернення в СРСР – «мережа смотрящіх» від президента на всіх рівнях в регіонів»

Внесений президентом Зеленським до Верховної Ради законопроєкт щодо змін до Конституції в частині децентралізації влади повертає Україну до авторитарної президентської моделі правління.

Про це написала народний депутат фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар на своїй сторінці у мережі Facebook.

«З’явився текст змін до Конституції в частині децентралізації. Федералізації нема. Зате є повернення в СРСР – «мережа смотрящіх» від президента на всіх рівнях в регіонів – префектів, які можуть зупинити дію будь-якого акту місцевого самоврядування.

А президент може скасувати як акт, так і зупинити повноваження обраного голови громади, складу ради громади, ради і т.д. За їх скаргою», – написала Вікторія Сюмар.

Політикиня зазначила, що право парламенту визначати статус та устрій окремих регіонів несе значну загрозу унітарності України.

«І хоч федералізації немає, то є ось це: право Верховної Ради визначати устрій і правовий статус окремих адміністративно-територіальних одиниць, а це можливість наділяти їх ознаками автономій», – наголосила парламентар.

За її словами, після впровадження наглядача президента з такими повноваженнями, громади, фактично, можна ліквідовувати.

«Вони будуть повністю залежними від президентської вертикалі. Це остаточно повертає Україну в президентську модель правління. Ще й доволі авторитарну», – підкреслила депутат.

Нагадаємо, 16 грудня на сайті Ради з’явився законопроєкт Зеленського про зміни до Конституції.