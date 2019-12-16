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    Реформа децентралізації Зеленського повертає Україну в часи СРСР – Сюмар

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    Народна депутатка&nbsp;фракції &laquo;Європейська солідарність&raquo; Вікторія Сюмар - Реформа децентралізації Зеленського повертає Україну в часи СРСР – Сюмар
    Народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар

    За словами депутатки в проєкті змін Зеленського до Конституції «є повернення в СРСР – «мережа смотрящіх» від президента на всіх рівнях в регіонів»

    Внесений президентом Зеленським до Верховної Ради законопроєкт щодо змін до Конституції в частині децентралізації влади повертає Україну до авторитарної президентської моделі правління.

    Про це написала народний депутат фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар  на своїй сторінці у мережі Facebook

    «З’явився текст змін до Конституції в частині децентралізації. Федералізації нема. Зате є повернення в СРСР – «мережа смотрящіх» від президента на всіх рівнях в регіонів – префектів, які можуть зупинити дію будь-якого акту місцевого самоврядування.

    А президент може скасувати як акт, так і зупинити повноваження обраного голови громади, складу ради громади, ради і т.д. За їх скаргою», – написала Вікторія Сюмар.

    Політикиня зазначила, що право парламенту визначати статус та устрій окремих регіонів несе значну загрозу унітарності України.

    «І хоч федералізації немає, то є ось це: право Верховної Ради визначати устрій і правовий статус окремих адміністративно-територіальних одиниць, а це можливість наділяти їх ознаками автономій», – наголосила парламентар.

    За її словами, після впровадження наглядача президента з такими повноваженнями, громади, фактично, можна ліквідовувати.

    «Вони будуть повністю залежними від президентської вертикалі. Це остаточно повертає Україну в президентську модель правління. Ще й доволі авторитарну», – підкреслила депутат.

    Нагадаємо, 16 грудня на сайті Ради з’явився законопроєкт Зеленського про зміни до Конституції

     

    Європейська солідарність реформа депутат децентралізація Конституція самоврядування СРСР Вікторія Сюмар
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