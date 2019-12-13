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    Зеленський хоче внести зміни до Конституції щодо децентралізації

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    Володимир Зеленський&nbsp;сьогодні вніс до Верховної Ради законопроект №2598 - Зеленський хоче внести зміни до Конституції щодо децентралізації
    Володимир Зеленський сьогодні вніс до Верховної Ради законопроект №2598

    Текст документу поки не опубліковано

    Президент Володимир Зеленський сьогодні вніс до Верховної Ради законопроект №2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)». Про це йдеться на сайті парламенту.

    Так, відповідний документ, запропонований главою держави, був зареєстрований у Верховній Раді сьогодні, 13 грудня. На даний момент текст законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації не опубліковано.

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    Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що конституційну реформу в рамках децентралізації пообіцяв попередній склад українського уряду у рамках виконання мінських угод.

    Крім того, помічник президента України Андрій Єрмак, виступаючи в Chatham House в Лондоні, заявив, що команда президента Володимира Зеленського готова провести конституційну реформу за підсумками нормандської зустрічі. Єрмак наголошував, що реформа обмежиться питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

    Також зазначимо, що у команді п'ятого президента Петра Порошенка вважають, що бюджет-2020 руйнує децентралізацію та б’є по соціальних програмах.

    Раніше ЗМІ опублікували розмову Гончарука зі «слугами народу»: прем’єр благав нардепів забрати у місцевих бюджетів «паливний» податок.

    Верховна Рада реформа міністр децентралізація місцева влада ОРДЛО Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак
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