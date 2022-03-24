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    Мер Харкова назвав кількість зруйнованих житлових будинків у місті

    Міський голова Харкова назвав кількість зруйнованих житлових будинків - Мер Харкова назвав кількість зруйнованих житлових будинків у місті
    Міський голова Харкова назвав кількість зруйнованих житлових будинків
    Фото: скрін з відео

    Понад 1100 будівель у Харкові зруйновано

    У Харкові зруйновано 1143 об’єктів інфраструктури, з яких 998 житлових будинків. Про це у своєму відеозверненні заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

    «Поновлюємо усе, що можна поновити. Ми досі подаємо воду, організовуємо надання тепла у будинки», – сказав він.

    У Харкові майже 1000 зруйнованих житлових будинків

    У Харкові майже 1000 зруйнованих житлових будинків

    Раніше Ігор Терехов повідомив про руйнування у місті понад 1000 багатоповерхівок, з яких велику частину доведеться відновлювати з нуля.

    Як відомо, в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи: «Барабашово» в Харкові згорів ущент (відео). Напередодні у Харкові комунальники відновили подачу газу до пошкодженої котельні.

    Раніше у Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото).

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація Ігор Терехов #stoprussia
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    Мер Харкова назвав кількість зруйнованих житлових будинків у місті