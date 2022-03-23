У Харкові росіяни зруйнували більше тисячі багатоповерхівок − мер

В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Суттєвих втрат від бомбардувань зазнає інфраструктура міста

Внаслідок нападу Росії проти України у Харкові зруйнувано більше тисячі багатоповерхівок. Про це сьогодні повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов під час телемарафону, передає «Главком».

За його словами, велику частину зруйнованих будинків доведеться зводити з нуля.

Також суттєвих втрат від бомбардувань зазнає інфраструктура міста, зокрема, теплові мережі, водопостачання та каналізація.

«Нині головне перемогти, а потім усе відбудуємо», − наголосив мер.

Терехов додав, що не було ані дня з початку війни, щоб Харків не піддавався обстрілам.

Як відомо, в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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