  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Харкові росіяни зруйнували більше тисячі багатоповерхівок − мер

    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - У Харкові росіяни зруйнували більше тисячі багатоповерхівок − мер
    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: ДСНС

    Суттєвих втрат від бомбардувань зазнає інфраструктура міста

    Внаслідок нападу Росії проти України у Харкові зруйнувано більше тисячі багатоповерхівок. Про це сьогодні повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов під час телемарафону, передає «Главком».

    За його словами, велику частину зруйнованих будинків доведеться зводити з нуля.

    Також суттєвих втрат від бомбардувань зазнає інфраструктура міста, зокрема, теплові мережі, водопостачання та каналізація.

    «Нині головне перемогти, а потім усе відбудуємо», − наголосив мер.

    Терехов додав, що не було ані дня з початку війни, щоб Харків не піддавався обстрілам.

    Як відомо, в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи: «Барабашово» в Харкові згорів ущент (відео). Напередодні у Харкові комунальники відновили подачу газу до пошкодженої котельні.

    Раніше у Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі (фото).

    Читайте також:
    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація Ігор Терехов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Харкові росіяни зруйнували більше тисячі багатоповерхівок − мер