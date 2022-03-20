Харків: комунальники відновили подачу газу до пошкодженої котельні

Навіть за таких умовах у людей має бути тепло в домівках

В Україні триває 25-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Днями під час бойових дій у місті Харкові від вибухової хвилі спрацювала система безпеки шафового регуляторного пункту.

Через це аварійно було припинено розподіл газу до однієї з котелень Харківських теплових мереж.

Бригада аварійно-диспетчерської служби оперативно виїхала на об’єкт і провела пускові роботи ШРП.

Фахівці «Харківміськгазу» поновили газопостачання до однієї котелень, щоб забезпечувати будинки теплом. Безперебійний розподілу газу до теплопостачальних підприємств є одним із пріоритетів, щоб навіть у такий важкий час мирне населення міста залишалося в теплі.

За добу 18 березні було відновлено газопостачання для 3 841 споживача у Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Лагодити газопостачання у військових умовах – небезпечна робота

Нагадаємо, ворожа артилерія продовжує прицільно бити по житлових кварталах Харкова. За час повномасштабної війни проти України Росія зруйнувала в місті майже 600 багатоповерхівок, тисячі родин залишились без даху над головою.