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    Харків: комунальники відновили подачу газу до пошкодженої котельні

    Навіть за таких умовах у людей має бути тепло в домівках - Харків: комунальники відновили подачу газу до пошкодженої котельні
    Навіть за таких умовах у людей має бути тепло в домівках
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 25-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Днями під час бойових дій у місті Харкові від вибухової хвилі спрацювала система безпеки шафового регуляторного пункту.

    Через це аварійно було припинено розподіл газу до однієї з котелень Харківських теплових мереж.

    Бригада аварійно-диспетчерської служби оперативно виїхала на об’єкт і провела пускові роботи ШРП.

    Фахівці «Харківміськгазу» поновили газопостачання до однієї котелень, щоб забезпечувати будинки теплом. Безперебійний розподілу газу до теплопостачальних підприємств є одним із пріоритетів, щоб навіть у такий важкий час мирне населення міста залишалося в теплі.

    За добу 18 березні було відновлено газопостачання для 3 841 споживача у Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

    Лагодити газопостачання у військових умовах – небезпечна робота

    Лагодити газопостачання у військових умовах – небезпечна робота

    Нагадаємо, ворожа артилерія продовжує прицільно бити по житлових кварталах Харкова. За час повномасштабної війни проти України Росія зруйнувала в місті майже 600 багатоповерхівок, тисячі родин залишились без даху над головою.

    Теги: Харків росія окупанти газ війна ремонт бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    Харків: комунальники відновили подачу газу до пошкодженої котельні