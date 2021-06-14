Мер російського міста впав із самоката та ледь не загинув (фото)

Олександр Курбатов потрапив до лікарні після падіння з електросамоката

Стан чиновника важкий, ним опікуєтся бригада лікарів на чолі з міністром охорони здоров’я Ставропольського краю

Глава російського міста Кисловодська Олександр Курбатов впав із самоката і отримав важкі травми. Після терміново проведеної операції його стан стабілізувався, але все ще залишається важким, повідомляє «РІА Новості».

Зазначається, що за дорученням губернатора із Ставрополя в Кисловодськ терміново прибула бригада лікарів на чолі з міністром охорони здоров’я Ставропольського краю Володимиром Колесніковим і спеціалісти Національного медичного дослідницького центру нейрохірургії імені академіка Бурденка.

Курбатов, якому виповнилося 51 рік, очолює Кисловодськ з кінця 2015-го.

Зазначимо, жертвами електросамокатів стають і українські політики. Борислав Береза, зокрема, розповідав про зіткнення із неадекватним водієм «зеленого електросамоката».