Молодіжний бунт в Росії спрямований проти самодержавства, але не проти імперії

Демократія в Росії неможлива при збереженні імперської форми організації держави, відповідної самосвідомості і зовнішньої політики

В последнее время в российских социальных сетях активно постили две фотографии: карикатурного толстяка-банкира и юноши с одухотворенным лицом революционера. Эти люди символизируют две России: обреченную и будущую.

Банкир Костин — типичный представитель правящего в России класса, одновременно коррумпированный чиновник и криминальный бизнесмен. Он, как и коллеги по путинской олигархии, ворует миллиардами, ведет жизнь арабского шейха, одаривает своих наложниц приямо из государственной казны. Костины звериной хваткой вцепились во власть и ни с кем делить ее не собираются.

Студент Жуков — не просто полная противоположность Костина. Он — типичный представитель политически активной части поколения, у которого есть шанс снести «империю Костиных». Цель Костиных – воровать и жрать. Поколение Жуковых характеризует эмпатия к согражданам и идеализм. Жуков в своем последнем слове на суде совершенно неслучайно процитировал Радищева. «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человеческими уязвлена стала». Тем самым он продемонстрировал историческую преемственность с российским освободительным движением. Радищев был одним из первых русских, воспринявших идеи европейского Просвещения и попытавшихся перенести их на российскую почву. Параллельно тем же самым, но другими средствами занимались российские масоны круга Новикова. Дальше появились тайные декабристские общества, затем «декабристы разбудили Герцена», потом были народники, народовольцы, либералы, эсеры. Жуков и другие современные молодые российские бунтари продолжают эту историческую традицию.

Хотя Жуков называет себя либертарианцем и критикует левых, его пафос обращен к социально обездоленным: «10% наиболее обеспеченных россиян сосредоточили большую часть состояния страны. Среди них, конечно, есть и достойные граждане, но основная часть этого благосостояния получена нечестным, коррупционным путем. Наше общество разделено на два уровня непроницаемым барьером. Все деньги сконцентрированы сверху и их оттуда никто не отдаст. Снизу же осталась лишь безысходность».

Это отличает поколение Жуковых от либералов 90-х-10-х, которые были элитарным политическим течением и считали социальное неравенство естественным, на чем бы оно не основывалось. Именно поэтому они и проиграли. Современные молодые российские бунтари, как и их предшественники конца 19-го – начала 20-го века, апеллируют к непривилегированному большинству (народу) и фактически выступают за передел общественного пирога в его пользу. Да, они за частную собственность, но не в руках коррупционеров. А так как вся социальная верхушка в России тотально коррумпирована, уничтожить коррупцию в российских условиях значит совершить радикальную революцию, что-то типа народнического «черного передела».

Известный социолог Питирим Сорокин считал, что в обществе чередуются периоды, когда люди оценивают реальность преимущественно с утилитарной, гедонистической точки зрения и времена, когда преобладают сверхчувственные, идейные ценности. Проще говоря, чередуются времена большой жратвы и больших идей; эпохи Костиных и Жуковых. Пусть пока у Жуковых каша в голове, но это их «каша», а не пропагандистский фарш с телеэкранов. Они не торгуют своими убеждениями и готовы за них пострадать.

Однако есть одна очень серьезная проблема, ставящая под угрозу перспективы этого движения. Нынешний молодежный бунт направлен против самодержавия, но не против второй вековой беды России — империи. Не случайно, Жуков уже успел наговорить ерунды про Крым (даже либертарианцы, оказывается, не прочь поживиться чужим добром). Жуковы пока не понимают, что демократия в России невозможна при сохранении имперской формы организации государства, соответствующего самосознания и внешней политики. Эта империя заточена под авторитарное правление. Имперский монстр, насильственно удерживающий «свои» и захватывающий чужие территории, априори не может допустить, чтобы его граждане были свободны. Пока империя будет существовать, самодержавие в ней неизбежно. В этой ситуации Жуковы никогда не добьются реализации своих либертарных целей, а любые реформы приведут лишь к перемене лиц во власти, но не к изменению системы. Если нынешние бунтари, повзрослев, не поймут этого, диктатура Путиных-Костиных, какие бы фамилии они не носили, будет продолжаться еще очень долго.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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