«Транспортна вакханалія». Береза розповів, як його збив електросамокат

Український політик переконаний, що їзду на електросамокатах потрібно підпорядкувати відповідним правилам

Український політик Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook розповів про зіткнення із неадекватним водієм «зеленого електросамоката».

«Зайшов в магазин, купив, вийшов. І тут отримую удар в спину. Удар такої потужності, що я мало не впав. Зрушити мене не так вже й просто. Але комусь це вдалося. Так, що у мене кульок з продуктами вилетів з рук. Зібравши всю волю в кулак, аби не вимовити все, що хотілося, я повернувся, аби подивитися, хто ж мене так штовхнув. Позаду мене на асфальті розтягнувся якийсь юний примат, візуально схожий на людину, а біля нього лежав зелений електросамокат», – розповів український політик.

Оповідач життєвої історії хотів пояснити «водієві» про правила руху, але той невиховано буркнув. Відповідно знервований Береза «видав» спіч із нецензурною лексикою, повний емоцій і «глибокодумних» речей. А переляканий водій самоката кинувся навтьоки.

«Я за екологічний транспорт і у мене є електросамокат, на якому їжджу спокійно, акуратно і дотримуючись правил безпеки відносно себе і до людей, які поряд. Але те, що зараз відбувається у нас з електросамокатами, інакше, як вакханалією, не назвати. Їзда на високих швидкостях, зіткнення з людьми на тротуарах і створення небезпечних ситуацій стали вже нормою для багатьох водіїв електросамокатів. І з цим треба щось робити. Бажано на законодавчому рівні і створюючи для них окремі смуги руху. Інакше будуть і далі проблеми», – підкреслив Береза.

Додамо, що у вівторок, 20 квітня, на перетині вулиці Прорізної та Грінченка в Києві сталася аварія за участю пішохода та велосипедиста. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

11 та 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 у Києві буде змінено маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

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