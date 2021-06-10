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    «Транспортна вакханалія». Береза розповів, як його збив електросамокат

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    Український політик наткнувся на хама, який керував електросамокатом - «Транспортна вакханалія». Береза розповів, як його збив електросамокат
    Український політик наткнувся на хама, який керував електросамокатом
    Фото з відкритих джерел

    Український політик переконаний, що їзду на електросамокатах потрібно підпорядкувати відповідним правилам

    Український політик Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook розповів про зіткнення із неадекватним водієм «зеленого електросамоката».

    «Зайшов в магазин, купив, вийшов. І тут отримую удар в спину. Удар такої потужності, що я мало не впав. Зрушити мене не так вже й просто. Але комусь це вдалося. Так, що у мене кульок з продуктами вилетів з рук. Зібравши всю волю в кулак, аби не вимовити все, що хотілося, я повернувся, аби подивитися, хто ж мене так штовхнув. Позаду мене на асфальті розтягнувся якийсь юний примат, візуально схожий на людину, а біля нього лежав зелений електросамокат», розповів український політик.

    Оповідач життєвої історії хотів пояснити «водієві» про правила руху, але той невиховано буркнув. Відповідно знервований Береза «видав» спіч із нецензурною лексикою, повний емоцій і «глибокодумних» речей. А переляканий водій самоката кинувся навтьоки.

    «Я за екологічний транспорт і у мене є електросамокат, на якому їжджу спокійно, акуратно і дотримуючись правил безпеки відносно себе і до людей, які поряд. Але те, що зараз відбувається у нас з електросамокатами, інакше, як вакханалією, не назвати. Їзда на високих швидкостях, зіткнення з людьми на тротуарах і створення небезпечних ситуацій стали вже нормою для багатьох водіїв електросамокатів. І з цим треба щось робити. Бажано на законодавчому рівні і створюючи для них окремі смуги руху. Інакше будуть і далі проблеми», – підкреслив Береза.

    Додамо, що у вівторок, 20 квітня, на перетині вулиці Прорізної та Грінченка в Києві сталася аварія за участю пішохода та велосипедиста. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    11 та 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 у Києві буде змінено маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

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    Теги: Київ права громадян транспорт
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    «Транспортна вакханалія». Береза розповів, як його збив електросамокат