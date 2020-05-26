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    У Росії в житловому будинку обрушилися відразу чотири балкони

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    У Росії в житловому будинку обрушилися відразу чотири балкони

    У Петербурзі обрушилися балкони житлового будинку

    У Росії, в місті Санкт-Петербург, в житловому будинку обрушилися чотири балкона. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МНС РФ.

    Повідомлення про подію надійшло о 11:11 за місцевим часом (московським часом) 26 травня 2020 году. Коли рятувальники прибули на місце, вони виявили, що чотири балкона висять на підставі з лівого боку.

    «Ніхто не постраждав, не загинув, місце огороджено, причина події встановлюється», – підкреслив представник МНС РФ.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що прикордонники виявили російські кораблі біля газових родовищ у Чорному морі.

    Росія
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