У Росії в житловому будинку обрушилися відразу чотири балкони



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У Петербурзі обрушилися балкони житлового будинку

У Росії, в місті Санкт-Петербург, в житловому будинку обрушилися чотири балкона. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МНС РФ.

Повідомлення про подію надійшло о 11:11 за місцевим часом (московським часом) 26 травня 2020 году. Коли рятувальники прибули на місце, вони виявили, що чотири балкона висять на підставі з лівого боку.

«Ніхто не постраждав, не загинув, місце огороджено, причина події встановлюється», – підкреслив представник МНС РФ.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що прикордонники виявили російські кораблі біля газових родовищ у Чорному морі.