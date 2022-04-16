Мер Лозової підтвердив свій заклик терміново евакуюватися

Перед цим у мережі з’явилося повідомлення про злам сторінки Сергія Зеленського

Міський голова Лозової, що на Харківщині повторно розмістив заклик до населення терміново евакуюватися. Через поширення в соціальних мережах неправдивих повідомлень про злам сторінки мера, Сергій Зеленський записав відеоролик, у якому закликав виїхати з Лозової поїздом або автобусами.

«Я вам уже нагадував упродовж 10 днів, що є відповідні загрози. На сьогоднішній день наземної загрози немає, але є ймовірність зростання ракетних обстрілів нашого міста, а також бомбардувань. Тому не панікуйте, поставлений буде (в графік) поїзд Лозова – Хмельницький пів на шосту вечора, а також евакуаційні автобуси, які відбудуть до міста Павлоград (Дніпропетровської області), там нас зустрінуть. Тому хто бажає – виїжджайте», – сказав мер Зеленський, завершивши звернення словами «Лозова – це Україна. Слава Україні!»

Перед цим мер розмістив на сторінці коротке повідомлення до лозівчан: «Прошу терміново від'їхати поїздом Лозова-Хмельницький в 17.30», однак містом поширилась чутка, що воно могло бути поширене сторонніми особами.

Лозова – великий залізничний вузол у Харківській області на шляху з Донбасу до центру України. До війни населення міста складало до 70 тисяч людей.

Раніше стало відомо, що у Харківській області на дорогах М-03 Київ – Харків – Довжанський та М-18 Мерефа – Лозова спеціалісти розпочали роботи з відновлення дорожнього полотна.