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    Мер Лозової підтвердив свій заклик терміново евакуюватися

    На думку голови Лозової, місту загрожує не наземна операція, а бомби та ракети&nbsp; &nbsp; - Мер Лозової підтвердив свій заклик терміново евакуюватися

    На думку голови Лозової, місту загрожує не наземна операція, а бомби та ракети   

    Фото: facebook.com/SergiySelenskyy

    Перед цим у мережі з’явилося повідомлення про злам сторінки Сергія Зеленського

    Міський голова Лозової, що на Харківщині повторно розмістив заклик до населення терміново евакуюватися. Через поширення в соціальних мережах неправдивих повідомлень про злам сторінки мера, Сергій Зеленський записав відеоролик, у якому закликав виїхати з Лозової поїздом або автобусами.

    «Я вам уже нагадував упродовж 10 днів, що є відповідні загрози. На сьогоднішній день наземної загрози немає, але є ймовірність зростання ракетних обстрілів нашого міста, а також бомбардувань. Тому не панікуйте, поставлений буде (в графік) поїзд Лозова – Хмельницький пів на шосту вечора, а також евакуаційні автобуси, які відбудуть до міста Павлоград (Дніпропетровської області), там нас зустрінуть. Тому хто бажає – виїжджайте», – сказав мер Зеленський, завершивши звернення словами «Лозова – це Україна. Слава Україні!»

    Перед цим мер розмістив на сторінці коротке повідомлення до лозівчан: «Прошу терміново від'їхати поїздом Лозова-Хмельницький в 17.30», однак містом поширилась чутка, що воно могло бути поширене сторонніми особами.

    Лозова – великий залізничний вузол у Харківській області на шляху з Донбасу до центру України. До війни населення міста складало до 70 тисяч людей.

    Раніше стало відомо, що у Харківській області на дорогах М-03 Київ – Харків – Довжанський та М-18 Мерефа – Лозова спеціалісти розпочали роботи з відновлення дорожнього полотна.

    Теги: Харків росія окупанти Київ війна мер Харківщина Україна Хмельницький населення окупація #stoprussia
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    Мер Лозової підтвердив свій заклик терміново евакуюватися