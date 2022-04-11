Гатили з артилерії і мінометів: за добу Харківщину обстріляли 66 разів, загинула дитина

Медики Харківщини надають необхідну медичну допомогу та борються за життя поранених

За добу Харківщину обстріляли з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню 66 разів. У результаті обстрілів загинули 11 людей, серед них – дитина. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Телеграмі.

«За добу російські війська нанесли близько 66 ударів із артилерії, мінометів, РСЗВ. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі. Рятувальники ліквідовували пожежі у будинках, складських приміщеннях та іншій цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів росіян постраждали цивільні – 11 загиблих, серед них – семирічна дитина, 14 поранених», – повідомив Синєгубов.

Медики Харківщини надають необхідну медичну допомогу та борються за життя поранених.

За даними голови ОВА, по області спостерігається активність ворожих літальних апаратів для розвідки. Минулої доби ЗСУ знищили ворожий «Орлан».

Як повідомлялося, окупанти закинули в Харків міни сповільненої дії. До слова, неподалік від Харкова супутники зафіксували величезну колону російської техніки.