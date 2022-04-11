Дорожники Харківщини, ризикуючи життям, почали ремонт ключових трас

Багато доріг в Україні зручновано...

Перші роботи з відновлення доріг розпочалися з 19 березня

У Харківській області на дорогах М-03 Київ – Харків – Довжанський та М-18 Мерефа – Лозова спеціалісти розпочали роботи з відновлення дорожнього полотна. Дорожники ліквідовують ямковість для того, щоб забезпечити безперешкодний рух транспорту громадян та доставку гуманітарних вантажів.

Про це повідомляється на сторінці Укравтодору в Facebook.

«Ризикуючи життям, шляховики забезпечують проїзд на київському та дніпровському напрямках, аби мешканці регіону могли евакуюватися», – зазначають у відомстві.

В Укравтодорі підкреслюють, що дорожники продовжують роботу на найважливіших транспортних коридорах Харківської області, а перші роботи з відновлення доріг розпочалися з 19 березня.

«З першого дня війни Харківщина перебувала в епіцентрі ворожих атак. Інфраструктура регіону продовжує страждати від російських бомбардувань донині. Одразу після початку військових дій ми забезпечували проїзд основними евакуаційними маршрутами області та обробляли дороги протиожеледними матеріалами», – йдеться у повідомленні.

Через вторгнення російських окупантів дорожня інфраструктура Харківщини зазнала збитків на суму близько 30 мільярдів гривень.

«Зруйновано або пошкоджено 11 мостів та шляхопроводів, понад 800 км доріг державного значення. Ці підрахунки попередні, частина області залишається окупованою, на ній тривають бої. Служба автомобільних доріг у Харківській області оперативно моніторить ситуацію та оновлює інформацію у залежності від ситуації на фронті», – розповіли у Державному агентстві автомобільних доріг України.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, найближчим часом відновиться рух Житомирською трасою до Києва.