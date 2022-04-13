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    Події в Україні

    ЗСУ збили два ворожі літаки, які атакували Харківщину

    ЗСУ збили два ворожі літаки, які атакували Харківщину
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    ЗСУ тримають оборону Харкова та області, зміцнюючи свою військову присутність, резерви та озброєння

    Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили два російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    «Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили два російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область», – написав Синєгубов.

    Триває 49-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку.

    Від початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська втратили вже майже 20 тис. вояк та по півтори сотні літаків і гелікоптерів.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили два ворожі літаки, які атакували Харківщину